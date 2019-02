Madagascar: Evacuations d'Ambaninampamarinana - La préfecture de Police d'Antananarivo persiste et signe

La population de la zone rouge devrait quitter les lieux de gré ou de force, a fait savoir le Préfet de Police d'Antananarivo Angelo Ravelonarivo.

La situation est toujours à risque dans les quartiers situés en contre bas d'Ampamarinana. Outre l'âge des rochers constituant la colline de la Haute Ville, les conditions climatiques actuelles où se mêlent forte précipitation et forte chaleur ne font qu'aggraver les choses. Des actions d'évacuation de quelques quartiers ont été menées par l'OMC élargi ou Organisme Mixte de Conception. Des actions qui ont vu la participation active des populations concernées d'un côté, mais également une certaine résistance qui tend à s'accentuer actuellement. Situation qui aurait conduit la préfecture de Police d'Antananarivo à prendre des mesures pour interpeller la population sur l'obligation de quitter les lieux, plus particulièrement, la zone rouge. Un arrêté préfectoral a été dans cette optique, sortie par la préfecture de police le 12 février dernier. L'arrêté N°36/2019-MID/Pref.Pol/AG invite la population de la zone rouge à quitter les lieux dans les plus brefs délais.

Joint au téléphone pour de plus amples informations concernant le contenu de l'arrêt en question, le gal Angelo Ravelonarivo, préfet de Police d'Antananarivo explique que « la zone rouge doit impérativement être évacuée. La population qui habite la zone en question, doit trouver d'autres endroits où habiter à cause du danger imminent d'éboulement et de glissement de terrain« . Le préfet de Police d'Antananarivo de renchérir que « l'évacuation va se faire avec ou sans le consentement des personnes concernées ». Le recours à la force est donc une alternative envisagée par la préfecture de police d'Antananarivo pour déloger la population des quartiers de Manjakamiadana, d'Ambaninampamarinana et de Tsimialonjafy. Comme l'a fait savoir le gal Angelo Ravelonarivo « si les personnes persistent à rester sur les lieux, l'évacuation manu militari va se faire« .

Véhicules. L'arrêté préfectoral visait également à l'application de mesures tendant à réglementer la circulation des véhicules dans la Haute Ville. Les véhicules de plus de 3500 kg ou 3 tonnes 500 kg y sont désormais interdits de circulation. Les raisons seraient que le passage des véhicules poids lourds à Ampamarinana provoque des vibrations qui pourraient amplifier des risques d'éboulement et de glissement de terrains. Les divers quartiers étant à risque, la règlementation de la circulation des véhicules sur la Haute Ville se trouverait être nécessaire.

Le gal Angelo Ravelonarivo a toutefois noté que « les camions de collectes d'ordures du SAMVA sont exceptés des mesures d'interdiction de circulation« . Lesdits camions étant contraints d'assurer l'hygiène dans la capitale. Par ailleurs, la situation des évacuées seraient toujours entre la survie et les doutes quant à leur future. Si des familles peuvent louer des maisons et quitter leurs anciens quartiers, d'autres n'ont nulle part où aller. Accepter les conditions de vie dans les tentes de l'INFP ou accepter d'être déplacés auprès du village Voara seraient leur unique option... mais jusqu'à quand ?