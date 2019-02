Madagascar: Tence mena au Glacier - Va pour du « Salegy Tsatotsatoka »

Envie de danser jusqu'au petit matin et vivre la fièvre du vendredi soir? Rendez-vous au Glacier Analakely avec Tence Mena, la lady boss !

Active comme jamais, la Lady Boss ne finit pas de faire parler d'elle. En lice pour le trophée artiste de l'année Midi Madagasikara 2019, la reine du « baly mipoapoaka » continue d'enflammer autant les réseaux sociaux que les scènes. Et ce soir, Tence Mena fera des heureux du côté d'Analakely, plus précisément sur les planches du Glacier. Un répertoire des plus alléchants ravira certainement les noctambules car, après les enchainements de tubes, ses titres récents sont déjà sur les lèvres. L'on peut alors compter sur le « Sitrany solo » international, autant que « Tompon-tanàna » et « Mahavelontegna ». Pour parfaire l'ambiance, elle y chantera pour la première fois en live la fameuse « Tsy aferanao ». Déjà disponible sur les plateformes digitales, les vues montent en flèche tandis que le clip inonde déjà les stations de télévision.

Précurseur du « salegy tsatotsatoka », elle s'est hissée au sommet pour une énième fois après la période du « baly mipoapoaka » d'il y a huit ans. Sans modération, la machine à tube de Tence Mena semble bien huilée et toujours prête à engager la vitesse supérieure. Energique, la tornade compte garder son originalité, en donnant du vrai spectacle avec strass et paillettes à volonté tout en restant fidèle à son image. Il semble que le style décalé et afrobeat dans lesquels elle verse, depuis quelques années, lui réussit plutôt bien. Pour profiter de toute cette boule d'énergie et d'ambiance tropicale, rendez-vous dans l'antre de la « mozika mafana » par excellence ce soir.