Sénégal: Baisse des prix à la consommation en janvier

L'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation du mois de janvier 2019 a régressé de 0,8%, sous l'effet essentiellement d'une baisse des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées », des services de « communication », de « santé » et de « loisirs et culture ». En variation annuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 0,6%. L'information est contenue dans la dernière publication de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie(Ansd) : « INDICE HARMONISE DES PRIX A LA CONSOMMATION (IHPC) POUR LES PAYS MEMBRES DE L'UEMOA (Base 100 en 2008) ».

Les « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » ont reculé de 2,0% au mois de janvier 2019. Cette évolution est expliquée par le repli des prix des légumes et des poissons. Les plus fortes baisses de prix ont été enregistrées au niveau des légumes frais en feuilles (-23,0%), des légumes frais en fruits ou racines (-13,6%), des poissons et des autres produits séchés ou fumés (-10,1%), ainsi que des poissons frais (-2,7%).

De même, le repli des prix des céréales non transformées (-0,9%), de la viande de bœuf (-0,9%) et du lait (-2,2%) a contribué à celui des produits alimentaires au cours du mois sous revue. En variation annuelle, les prix de la fonction ont été majorés de 1,4%.

Les prix des services de « communication » se sont repliés de 1,0%, en raison d'une baisse de ceux de la communication téléphonique (-1,2%). En variation annuelle, les prix ont chuté de 3,3%.

Les prix des services de « santé » ont diminué de 0,8%, sous l'effet principalement d'une chute de ceux des médicaments traditionnels (-11,3%). En variation annuelle, ils ont évolué de -1,6%.

Les prix des services de « loisirs et culture » ont diminué de 0,4% en janvier 2019, en rapport avec le repli de ceux des appareils de réception, enregistrement et reproduction (-1,5%) et de l'équipement photographique, cinématographique, optique, autre bien durable à fonction récréative et culturelle (-1,6%). Par rapport à la période correspondante en 2018, ils ont rebondi de 2,6%.

Les prix des services de « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » se sont repliés modérément de 0,1%, en liaison avec la baisse de ceux des produits pour l'entretien et réparation courante (-0,6%). En variation annuelle, ils ont augmenté de 0,3%.

Les prix des services de « l'enseignement » et des « articles d'habillement et chaussures » sont restés stables au cours du mois de janvier 2019. En variation annuelle, ils ont enregistré des variations contrastées respectives de +2,3% et -0,6%.

Les prix des « biens et services divers » se sont relevés de 0,1% en rythme mensuel, en rapport avec l'augmentation de ceux des produits pour soins corporels (+0,1%). Par rapport à la période correspondante en 2018, ils se sont bonifiés de 0,3%. La hausse des prix des « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » (+0,1%) est expliquée par celle des prix du mobilier pour chambre à coucher et salle de bain (+0,7%) et des articles de ménage non durables (+0,1%). Comparés à la période correspondante en 2018, ils sont restés inchangés.

Les prix des biens et services de « transports » ont rebondi de 0,1% en début d'année 2019, suite à la progression de ceux des pièces détachées et accessoires (+0,3%). Comparés à la période correspondante en 2018, ils se sont réduits de 0,2%. Le renchérissement des services de « restaurants et hôtels » (+0,6%) est lié à celui des services de restaurants, cafés et établissements similaires (+0,6%) et des hôtels et autres services d'hébergement (+0,6%). En variation annuelle, ils ont augmenté de 0,4%.

Les prix des « boissons alcoolisées, tabacs et stupéfiants » se sont appréciés de 4,8% en rythme mensuel, en liaison particulièrement avec la progression de ceux des tabacs et stupéfiants (+5,8%) et de l'alcool de bouche (+4,3%). En variation annuelle, ils se sont accrus de 17,0%. L'inflation sous-jacente s'est repliée légèrement de 0,1% en rythme mensuel et a augmenté de 0,5% en variation annuelle.

Les prix des produits locaux et ceux des produits importés ont fléchi respectivement de 0,9% et 0,1%. En variation annuelle, ils ont évolué de manière distincte respectivement de +0,7% et -0,1%.