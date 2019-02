Algérie: Mise en place des mécanismes appropriés pour booster les exportations vers les USA

Alger — Le ministre du Commerce, Saïd Djellab a assuré jeudi à Alger, que d'ici le mois de juin prochain tous les mécanismes nécessaires seront mis en place pour faciliter aux opérateurs algériens d'exporter leurs produits vers les Etats-Unis.

Parmi ces mécanismes figure "la Maison de l'Algérie aux Etats-Unis", une exposition permanente des produits algériens dans ce pays, a précisé M. Djellab en marge d'une rencontre algéro-américaine tenue à l'issue d'une visite de 4 jours d'une délégation d'hommes d'affaires américains en Algérie.

Selon lui, la première Maison de l'Algérie aux Etats-Unis qui permettra aux operateurs professionnels de visiter cette exposition durant toute l'année, sera implantée à Baltimore (nord-est), qui abrite le plus grand port de la région américaine. Ce projet sera généralisé dans l'avenir à tous les Etats américains.

Parmi les mesures qui devront faciliter aux opérateurs algériens d'exporter leurs produits vers les Etats-Unis, figure également la création d'une plate-forme virtuelle qui permettra aux industriels Algériens de faire connaitre et commercialiser leurs produits.

Il s'agit d'un partenariat avec New Media Solutions et la Société algérienne des foires et des expositions (Safex) qui permettra de dédier un espace permanent en ligne à la Safex et à ses clients qui y accéderont via un mot de passe qui leur permettra de créer et mettre à jour leurs profils et la panoplie de leurs produits.

L'administrateur de la plate-forme aura la charge de drainer les acheteurs et distributeurs vers le pavillon algérien virtuel.

En outre, cette plate-forme propose d'autres services premium, notamment l'accompagnement de ses clients dans le processus de certification à l'international et la conformité avec les exigences du FDA (Food and Drug Administration), un organisme régulateur des denrées alimentaires et des médicaments sur les marchés américains .

A cela s'ajoute la mise en place de petits restaurants en franchise, et ce dans les marchés de grande distribution «WalMart », à l'effet de mettre en évidence les produits agroalimentaires algériens aux Etats-Unis.

Ces restaurants algériens aux Etats- Unis seront baptisés "AlgeVega", a fait savoir un membre de la délégation américaine.

Pour rappel, la visite de cette délégation américaine en Algérie intervient après la tenue de la première semaine économique et culturelle de l'Algérie à Washington du 10 au 13 septembre2018.

Il s'agit d'une exposition qui s'est déclinée en trois volets distincts, dédiés aux produits de l'industrie, à l'artisanat et aussi au tourisme mais qui avaient le point commun de faire la promotion du " Made in Algeria"' dans les filières électroniques, électroménagers, l'agroalimentaire et les produits artisanaux .

Cette exposition s'est soldée par la conclusion de plusieurs contrats et mémorandums d'entente entre les entreprises des deux pays.