Algérie: TAJ installe sa commission nationale pour la prochaine élection présidentielle

Alger — Le président du parti Tajamou Amal El Jazair (TAJ), Amar Ghoul a annoncé, jeudi à Alger, l'installation de la commission nationale pour la prochaine élection présidentielle ainsi que la commission nationale de formulation des idées et des propositions de sa formation politique.

S'exprimant à l'ouverture des travaux de la première rencontre du bureau politique après le premier congrès, Ghoul a fait état de l'installation de la commission nationale pour la prochaine élection présidentielle, présidée par le député Mustapha Nouassa, ainsi que l'installation de la commission nationale de formulation des idées et des propositions qui seront soulevées lors de la Conférence nationale inclusive devant se tenir après la présidentielle.

Il a fait savoir en outre qu'une commission de mobilisation avait été installée à l'effet d'expliquer la "pertinence" du choix du candidat Abdelaziz Bouteflika.

Précisant que sa formation politique avait entamé la campagne de collecte de signatures comme première phase, en distribuant plus de 500.000 formulaires aux citoyens et plus de 2000 aux élus, M. Ghoul a affirmé que le choix du Président Bouteflika comme candidat du parti émanait d'une "conviction et pour le bilan de ses réalisations dans tous les domaines".

M.Ghoul a assuré que le président Bouteflika fait l'objet d'un "consensus national, tant au niveau des institutions de l'Etat qu'à l'échellerégionale et internationale", relevant que son parti avait à maintes reprises évoqué le projet de la conférence nationale dont a parlé le chef de l'Etat lors de l'annonce de sa candidature.

Cette conférence vient répondre aux profondes préoccupations des citoyens et au rêve de la classe politique, a souligné M. Ghoul, exprimant, par la même occasion, son souhait voir se réunir toutes les forces du pays pour faire face, a-t-il dit, aux risques et menaces régionales et internationales.