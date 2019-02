Algérie: Police algérienne - Un niveau de professionnalisme rare dans le monde

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui a qualifie, jeudi à Alger, de "rare" dans le monde le niveau de professionnalisme et d'expertise atteint par le corps de Police, devenu "une référence en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé".

Présidant la cérémonie d'installation de M. Abdelkader Kara Bouhadba dans ses nouvelles fonctions de Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), en remplacement à M. Mustapha Lahbiri, le ministre a déclaré que le professionnalisme et l'expertise atteints par notre institution policière sont d'un niveau rare de par le monde, ajoutant qu'elle est désormais, une référence en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé ainsi que les autres fléaux sociaux, et un motif de fierté pour notre pays.

L'Algérie demeurera forte et sûre et saura préserver ses acquis en matière de sécurité et de stabilité, réalisés au prix de grands sacrifices, durant la décennie noire, consentis par ses vertueux enfants, pour hisser haut l'étendard de la pérennité de l'Etat, a ajouté M. Bedoui rappelant que "grâce aux efforts du président de la République, le moudjahid, Abdelaziz Bouteflika, le terrorisme barbare a été vaincu et le feu de la Fitna éteint".

Il a affirmé, à cet égard, que "l'histoire de cette honorable institution force l'hommage aux sacrifices de l'ensemble de ses éléments, à tous les niveaux de responsabilité" et à leur abnégation au service de la patrie et du citoyen, aux côtés de leurs collègues dans les rangs de l'Armée nationale populaire (ANP), tous mobilisés pour une Algérie sûre et se fixant pour objectif principal, sa protection contre toute menace, qu'elle provienne de l'intérieur ou de l'extérieur".

Se félicitant des progrès et de la prospérité réalisés dans le cadre de la sécurité et la quiétude retrouvées et "sans lesquelles, rien ne peut être concrétisé", M. Bedoui a expliqué que "c'est la raison pour laquelle nous comptons énormément sur l'institution de la Sûreté nationale, sous la nouvelle direction issue de ses rangs, pour préserver et consolider tous ces acquis".

Après avoir saluer M. Lahbiri pour ses efforts et son professionnalisme à la tête de la DGSN, le ministre a appelé l'ensemble des cadres et agents à "n'épargner aucun effort dans l'accomplissement de leurs missions sous la direction de l'un de enfants de leur institution, et qui a progressé à travers différents postes en faisant montre d'un haut degré de professionnalisme, de compétence et de mérite, qui lui ont valu, aujourd'hui, la confiance du président de la République", a-t-il ajouté.

S'adressant aux cadres et agents, M. Bedoui les a exhorté à "se tenir en rang" derrière leur nouvelle direction, rappelant que notre pays connaîtra, en avril prochain, la plus importante échéance électorale d'où l'impératif de "placer la stabilité du pays et la sécurisation de ses rendez-vous électoraux parmi vos priorités, a-t-il conclu.