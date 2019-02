Algérie: Catastrophes naturelles - Protection civile et ASAL pour une meilleure gestion

Sidi Bel-Abbes — Les participants à une journée d'étude sur le rôle de l'observation spatiale et l'aviation dans la gestion des catastrophes naturelles organisée, jeudi à Sidi Bel-Abbès, ont insisté sur la nécessité de coordonner les efforts entre les agents de la protection civile et les cadres de l'Agence spatiale algérienne (ASAL) pour une meilleure gestion des catastrophes naturelles.

Les intervenants ont mis l'accent lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part des experts, des universitaires et de cadres de l'aéroclub de Sidi Bel-Abbès, sur l'importance de former des agents de la protectioncivile en traitement des images du satellite pour une meilleure gestion des catastrophes naturelles et une intervention rapide.

Kamel Tichiouiti, chercheur au centre des applications spatiales relevant de l'Agence spatiale algérienne a indiqué qu'une convention a été paraphée entre cette dernière et la Direction générale de la protection civile en vue d'élaborer un plan d'utilisation des images du satellite pour localiser les régions endommagées par les catastrophes et avoir un aperçu qui permet d'identifier les zones et les personnes touchées. L'intervenant a souligné l'importance de la formation d'agents de la protection civile dans le domaine d'utilisation du Système d'information géographique (SIG).

Le président de l'aéroclub de Sidi Bel-Abbés, Figuigui Zouaoui a insisté, pour sa part, sur une piste adéquate dans la wilaya pour le décollage et l'atterrissage des avions et des hélicoptères en cas de catastrophes naturelles. La wilaya de Sidi Bel-Abbès dispose d'une piste qui nécessité un aménagement.

Cette rencontre, tenue au siège de la wilaya, a traité de plusieurs points dont le rôle du SIG dans le cadre de la protection contre les catastrophes naturelles, des sciences spatiales dans la gestion des catastrophes naturelles et du rôle des drones, entre autres.

Initiée par l'APW en collaboration avec l'Agence spatiale algérienne, cette rencontre a réuni des spécialistes en environnement du centre des applications spatiales relevant de l'ASAL et des chercheurs du centre de développement des satellites et de l'aviation, ainsi que des adhérents à l'aéroclub de Sidi Bel-Abbès.