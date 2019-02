Togo: Retour des arbitres sur les terrains dès ce week-end

Après avoir laissé planer le doute sur leur présence sur les pelouses ce week-end suite à une recrudescence de violences envers leurs membres, l'ANAFoot (Association nationale des arbitres de football du Togo) a appelé vendredi « dans un souci d'apaisement de répondre aux désignations sur les matchs des championnats D1, D2 et D3« .

Cette décision fait suite aux discussions entamées depuis lundi dernier par la FTF (Fédération togolaise de football). L'instance, via sa Commission de Discipline, a décidé de suspendre à titre de mesures provisoires les stades de Kabou et Dapaong après les incidents survenus lors des matchs Gbikinti - Gomido et Foadan - Dyto.

D'après l'ANAFOOT, c'est un premier pas en vue de trouver une solution définitive à ce fléau de violences qui gangrène le football togolais.

Ainsi donc pour cette 17è journée de D1, ASKO recoit l'AS OTR. Le leader ASCK se déplace à Lomé pour affronter Dyto, Gomido attend Semassi, Anges sera face à Foadan, duel entre Sara et Koroki, confrontation entre Maranatha et l'AS Togo Port et la lanterne rouge, Gbohloesu reçoit Gbikinti.