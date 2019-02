Tunisie: Les trois scénarios de la loi de finances 2019

La journée d'étude était ouverte par le président d'honneur de l'Association tunisienne pour la promotion de la culture financière, Ahmed Karam, qui a mis en exergue l'importance de la loi de finances et de ses orientations susceptibles de stimuler l'économie, relancer l'investissement et l'exportation et encourager les jeunes à la création de projets et à générer de nouveaux postes d'emploi.

Intégrer la vie active

La première session de la journée d'étude a été dirigée par le directeur général de la Bourse de Tunis, Bilel Sohnoun. Dans son intervention, lors de la première session, Ahmed Karam a expliqué la portée de la loi de finances 2019 au niveau économique compte tenu des dispositions qu'elle comporte. Le président de l'association, Othman Hayder , a indiqué, de son côté, que l'implication des étudiants, des professeurs universitaires et des cadres bancaires dans une même réunion confère une motivation morale pour les étudiants. D'ailleurs, le but essentiel de la création de l'Association pour la promotion de la culture financière est d'encadrer les étudiants et de tisser des relations directes entre ces derniers et les professionnels ainsi que les responsables du secteur financier, et ce, pour bien les préparer à intégrer la vie active.

Walid Ben Salah, expert-comptable, a fait un exposé sur les principaux articles de la loi de finances 2019 et les dispositions prises. Il a précisé que l'élaboration de la loi de finances a tenu compte de trois scénarios dont le premier table sur une croissance de 3,1%. Ce taux peut être atteint à condition de rétablir le rythme normal de production dans les secteurs du phosphate et des hydrocarbures et booster davantage le secteur touristique.

Le second scénario table sur un prix du baril de pétrole à 75 dollars soit un prix plus élevé que celui pratiqué actuellement. Le gouvernement a utilisé le mécanisme de garantie du prix du baril de pétrole dans une limite de 62 dollars.

Enfin, le troisième scénario, non envisagé dans le rapport du budget, concerne le prix de change du dollar contre le dinar, et ce, à hauteur de 2.700 millimes, ce qui est loin du prix de change actuel. Un tel scénario risque d'avoir un impact négatif sur le budget avec possibilité de recourir aux ressources étrangères et notamment à l'emprunt ou à l'augmentation des prix de l'électricité et des hydrocarbures.