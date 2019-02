Tunisie: «Le repos des braves»

C'est un repos amplement mérité qu'a accordé Mouîne Chaâbani à ses joueurs. Certes, deux jours de congé ne représentent pas grand-chose pour le commun des mortels, mais pour des footballeurs professionnels hyper sollicités, ces deux jours de repos s'apparentent à de grandes vacances.

Et si Mouîne Chaâbani a décidé d'accorder à ses joueurs deux jours de quartier libre, c'est qu'il sait que ce n'est pas anodin. Décrocher du football pendant deux jours évitera aux joueurs le stress mental qui est pire que la fatigue physique.

Et de toute manière, Anice Badri et ses camarades ont bien mérité ce petit repos. Ils ont livré un grand match, mardi dernier, sur le double volet tactique et physique face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates. Car pour battre l'une des meilleures équipes africaines du moment, il fallait avoir bien de ressources physiques, techniques et mentales.

Dans la peau de champions

En battant Orlando Pirates, les hommes de Mouîne Chaâbani ont fait d'une pierre deux coups. Ils ont gagné une première bataille, celle du leadership du groupe B. Par là même, ils ont fait un grand pas vers la qualification aux quarts de finale. Et cerise sur le gâteau : en livrant un grand match contre Orlando Pirates, les « Sang et Or » se sont mis enfin dans la peau de champions en titre qui ont, surtout, les moyens de défendre leur sacre continental.

Reprise aujourd'hui

Cet après-midi, tout le groupe reprendra les entraînements, sachant que certains d'entre eux ont déjà repris le travail hier, en l'occurrence Khalil Chammam, Junior Lokosa, Hamdou El Houni, Bilel Mejri et Adem Rejaïbi.

Bref, les joueurs blessés et qui sont en phase de remise en forme se sont mis au travail depuis hier afin qu'ils soient fin prêts pour taper de nouveau dans un ballon le plus tôt possible, d'autant que le technicien « sang et or » aura besoin de tout son effectif dans les jours à venir, notamment lors de la confrontation pour le compte de la supercoupe de Tunisie face au Club Africain. Une supercoupe qui aura lieu, comme tout le monde le sait, dans la capitale qatarie.

La supercoupe de Tunisie aura lieu donc le 24 de ce mois à Doha, précisément sur la pelouse du Stade Al Gharafa. Un rendez-vous à ne pas rater, d'autant qu'il s'agit d'un derby.