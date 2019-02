Tunisie: La Tunisie, hôte de la CAN 2020

Dans une déclaration à La Presse, M. Aremou dont on connaît l'intransigeance, l'intégrité et la quête constante de perfection, n'a pas, en effet tari d'éloges sur notre pays.

«Le choix, souligne-t-il, porté sur la Tunisie pour abriter la CAN 2020 est loin d'être fortuit. Bien au contraire, il s'agit là d'un choix juste et amplement mérité sur un pays passé maître en matière d'organisation d'importantes compétitions tant africaines qu'internationales.

C'est pourquoi je peux vous dire d'ores et déjà que le rendez-vous de 2020 ne dérogera pas à la règle».

Tout en exprimant sa satisfaction quant «à la qualité de l'infrastructure sportive existante qui servira de théâtre pour cette CAN et aux préparatifs prometteurs au niveau de l'organisation», M.Aremou a émis le vœu de «voir ladite compétition confirmer la flatteuse réputation de la Tunisie comme un grand pays de handball et sa précieuse contribution au développement de ce sport dans le continent». Sur le plan technique, notre interlocuteur nous a annoncé que «La CAN 2020 connaîtra une participation plus massive des sélections dont le nombre sera définitivement fixé au mois d'avril prochain avec l'arrivée de cinq sélections africaines qui se qualifieront au Mondial 2021 en Egypte».

Tout en renouvelant sa confiance à la Fthb «pour sa bonne gestion du handball tunisien», M.Aremou n'a pas caché sa satisfaction quant à l'excellence des échanges de points de vue que j'ai eus avec votre ministre de la Jeunesse et des Sports dont je tiens à louer la compréhension et la disposition à aider à la réussite de la CAN 2020 en Tunisie». Signalons, enfin, que le président de la Cahb et son homologue de la Fthb ont procédé, avant-hier, à la signature du protocole d'organisation de cette CAN, soit le starter annonçant le début des préparatifs qui, selon M.Mourad Mestiri, commenceront le mois prochain, avec la mise en place du comité d'organisation.

Championnat : nouvel échec du CA

Avant-hier, aussi, on a joué pour le compte de la 6e journée play-off du championnat de la Nationale A. Journée marquée notamment par un nouvel échec du CA à Sousse où l'ESS, bien adossée à son gardien volant, Majed Hamza, et galvanisée par la réussite exceptionnelle de son gaucher Issam Rzig (12 buts), a eu le dernier mot. L'EST, elle, n'a pas fait de détails, en soulevant un... ouragan à Jendouba! Et si les Mahdois, toujours en course, ont ramené une précieuse victoire de Sakiet Ezzit, Jemmal continue de manger son pain noir...

Résultats

ESS-CA 27-24

JSHB-EST 21-45

CSHJ-SCM 23-27

CSSE-EMM 21-23

Classement

1/ EST 18 (goal difference +63)

-/ ESS 18 (+40)

3/ CA 14 (+12)

4/ EMM 12 (+6)

5/ JSHB 10 (-33)

-/ SCM 10 (-34)

7/CSHJ 8 (-41)

8/ CSSE 6 (-13)