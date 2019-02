Tunisie: L'EST ouvre face à Sohar d'Oman

Ils ne sont en fin de compte que dix-huit qui forment la liste finale des participants et composent les quatre poules du premier tour, et ce, comme suit

- Poule A : Errayen de Qatar, Sengel Palestine, Khabil de Yémen.

Poule B : Al Hilal Assaoudi, Oued Moussa de Jordanie, Police de Qatar, Meknas du Maroc, Essalem d'Oman.

- Poule C : Espérance de Tunis, Choôla de Yémen, Sidpol du Liban, Sohar d'Oman, Koweït El Koweïti.

- Poule D : Ittihad Assaoudi, Gaz du Sud d'Irak, Groupe Pétrolier d'Alger, Essouihli de Libye, Chabab Jbalia de Palestine.

Le désistement du Club Sfaxien et Ahly Benghazi a réduit le nombre de la première poule de cinq à trois équipes.

La dernière poule est devenue égale à celle de la deuxième et troisième après le retrait d'Ahly Bahreïn.

Le premier tour s'étalera sur cinq journées, au terme duquel les deux premières équipes de chaque poule passeront aux quarts de finale, prévus le 21 février. Les demi-finales et la finale se joueront les 22 et 23. Qui décrochera le gros lot ?

Difficile de pronostiquer pour l'instant. Il faut attendre les premières journées de la compétition pour en savoir plus sur les réelles dispositions et les ambitions des prétendants traditionnels et habitués à l'épreuve. Les Qataris d'Errayen chercheront à rééditer l'exploit de la précédente édition et rester au sommet de la pyramide.

Les «Sang et Or» ont la ferme intention de retrouver leur lustre d'antan. Revanchards seront les protégés de Foued Kammoun après la défaite en finale en 2018 sur leur sol face à ces mêmes «diables» qataris.

L'EST, l'unique représentant tunisien, entame ce soir son aventure et part à la conquête du titre. Elle devra prendre au sérieux son premier adversaire omanais de Sohar. Le plus difficile est de réussir une bonne entrée en matière. Cette rencontre face à un adversaire, pas du tout un foudre de guerre, devra être réussie sur tous les plans. Surtout le côté mental dans le sens où une victoire aisément remportée mettra les joueurs tunisiens en confiance et leur permettra d'aborder le reste de la compétition dans les meilleures conditions. Que le spectacle commence!

