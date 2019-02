Tunisie: Dominer n'est pas gagner

Stade Taïeb-M'hiri : CSS-Enugu Rangers : 1-1 (mi-temps : 0-0). Pelouse en bon état, public nombreux. Temps froid.

Arbitrage mauritanien de Dahane Baida

Buts marqués pour le CSS par Marzouki (71') et pour Enugu Rangers par Sany (72').

CSS : Dahmane, Zammouri, Zouaghi, Amamou, Hnid, Kouakou (Karoui, Herzi), Sokari, Oueslati (Moncer), Hamdouni, Hsine et Marzouki.

Enugu Rangers : Bounsou, Emanuel, Louni, Sany, Lydi, Chimanga, Soloman, Goldwin, Mado (Ajani), Klimeth et Sylas.

Les Sfaxiens entamèrent le match dans l'intention de surprendre les Nigérians d'Enugu Rangers. A peine sept minutes de jeu et l'équipe sfaxienne avait à son actif un tir puissant de l'attaquant irakien Aymen Hsine, mais à côté, à son désespoir.

Secoués par cette chaude alerte, les visiteurs se recroquevillèrent en défense et optèrent pour les contre-attaques.

Profitant du recul des camarades de Chimanga, les Sfaxiens réagissent encore une fois par l'attaquant Hsine qui profita d'un centrage parfait de Zammouri pour menacer sérieusement le gardien visiteur, mais il a vu son tir percuter la transversale (14'). Ce fut une domination sans partage de la part des protégés de Krol. Mais cette domination fut stérile, vu les maladresses de la part du trio Marzouki-Hsine-Oueslati. Ce dernier, ainsi que Zammouri ont créé le danger sur le couloir droit, en lançant des attaques, mais la défense adverse était intraitable. Les Sfaxiens n'ont pas su profiter de ces occasions pour ouvrir le score. Il faut dire que les Nigérians ont bien défendu en dépit de cette occasion en or ratée par Sokari après un travail de préparation de l'excellent Zammouri.

Karoui, touché aux ligaments croisés

Après la pause, les deux équipes ont gardé les mêmes choix. Les locaux cherchèrent à arriver aux bois d'Enugu Rangers sans imagination et sans suite dans les idées. Sentant l'incapacité de ses protégés à percer cette défense regroupée, Krol remplaça Kouakou par Karoui et Oueslati par le stratège Moncer. Ce duo a su redonner une animation offensive et l'attaque est devenue plus percutante. Et à la 71', après un débordement de Zammouri sur le côté droit, ce dernier centra et Marzouki à l'affût ouvrit le score pour son équipe qui a déployé beaucoup d'efforts pour arriver à ses fins. Mais, encore une fois, la défense sfaxienne affiche sa vulnérabilité -- comme ce fut le cas face au CAB -- pour permettre aux Nigérians d'égaliser après une minute face à l'euphorie sfaxienne (72'). Cette égalisation est venue pour confirmer que la paire Hnid-Amamou n'est plus aussi intraitable qu'avant.

Cette égalisation a motivé les visiteurs pour surprendre les Sfaxiens, touchés moralement après ce but. Certes, les camarades de Hamdouni réagissent sous les encouragements de leurs supporters, en multipliant les attaques, qui furent stériles, comme le tir de Moncer (84') qui a raté de peu la cage.

Auparavant, on signale la grave blessure de Walid Karoui, touché aux ligaments croisés. Et le match s'acheva sur le score de parité (1-1).

Le CSS n'a pas eu les ressources offensives nécessaires pour concrétiser sa domination. L'absence de Chaouat a été fatale aux locaux. De leur côté, les Nigérians de Rangers furent plus réalistes et appliqués en défense. Ils ont réussi à bloquer les attaquants sfaxiens.