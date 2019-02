Tunisie: Une nouvelle ère commence

Après Smaâli et Mcharek, c'est Mehrez Miladi qui prend les rênes du club pour continuer le chemin. Comme ses deux prédécesseurs, il ne mettrait probablement pas beaucoup de temps pour s'intégrer dans le groupe puisqu'il est enfant du club, lui aussi. Pas de changement au niveau du reste du staff technique. Aymen Mnafeg fera l'adjoint, Ben Chouikha, entraîneur des gardiens et Bettaieb préparateur physique.

L'ESZ occupe la deuxième place, actuellement, à un seul point du leader. L'objectif visé est clair et devrait être réalisé: l'accession en Ligue 1. Elle recevra en phase retour les deux concurrents directs sur son terrain (l'ASM et l'ASS). A Zarzis, on retient son souffle. 21 points sont encore en jeu. Le club a besoin de soutien moral et matériel et on compte énormément sur l'apport du public. Pas de temps à perdre.