Sénégal: Renvoi du commissaire de Tamba et mouvements d'inscription à la DAF - Les vérités d'Aly Ngouille Ndiaye

Dans un entretien accordé à la télévision Futurs Médias (Tfm), le ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye, est revenu sur les motifs du renvoi du commissaire de Tambacounda. Par la même occasion, il a donné des explications sur la vidéo qui circule sur l'Internet et montrant des citoyens à la quête d'une carte électeur à la Direction de l'automatisation du fichier (Daf).

Le ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique est revenu au micro de la Télévision futurs medias (Tfm) sur les événements de Tambacounda, avec comme conséquence la mort de deux individus à la suite d'affrontements entre militants de Benno Bokk Yaakaar et le convoi du candidat de l'Unité et du rassemblement (Pur), le Pr Issa Sall. Pour Aly Ngouille Ndiaye, le commissaire de Tamba Demba Traoré a été relevé de ses fonctions à cause de la lenteur de ses interventions au moment des événements. «J'ai trouvé qu'il devait être beaucoup plus réactif dans ses interventions. Il avait suffisamment de force pour intervenir. Peut-être si ses interventions étaient rapides, on n'aurait pas à arriver à ce stade», a-t-il dit aux journalistes du groupe futurs médias.

S'agissant de la vidéo qui circule sur l'internet et montrant des personnes en inscription à la Direction de l'automatisation des fichiers (Daf), le ministre de l'Intérieur informe que ceci est conforme à la loi car, les concernés ont le droit d'avoir une carte nationale d'identité. «Toutes les personnes qui ont perdu leurs cartes d'identité ont la possibilité d'avoir un duplicata. Ce n'est pas interdit. Tout Sénégalais a le droit d'avoir une nouvelle carte en cas de perte. L'établissement peut correspondre avec une période électorale ou non », indique-t-il.

Et d'ajouter qu'aucunement, c'est inscriptions ne peuvent modifier la liste électorale. «La liste ne peut être changée. Ce qui se passe est que des citoyens ont dit qu'ils n'ont pas reçu leurs cartes d'identité nationale depuis le dépôt et ils sont dans le fichier. Si cette personne a son récépissé, et qu'elle n'a pas reçu sa carte, elle peut demander un duplicata au niveau de la Daf. On ne peut pas faire un duplicata pour une personne dont le nom n'est pas dans le fichier. », explique Aly Ngouille Ndiaye. La seconde raison qui justifie la présence des citoyens à la Daf est, soutient-t-il, que «celui qui a perdu sa carte nationale d'identité et qui un certificat de perte et un timbre, peut se procurer un duplicata au niveau de la Daf ou dans une dizaine de commissariats à Dakar, dans les régions ou bien au commissariat spécial de Touba».