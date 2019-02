Sénégal: Mbour-Présidentielle 2019 - Le comité électoral Idy 2019 fait le point de ses activités

L e comité électoral départemental de la coalition Idy 2019 de Mbour a rencontré la presse hier, jeudi, pour faire le point sur le déroulement de la campagne sous la direction de son coordinateur Ardo Fall. Ce dernier a présenté les différents partis et mouvements regroupés au sein de la coalition Idy 2019.

A l'en croire, après une dizaine de jours de campagne, les choses s'éclaircissent et présagent une victoire à la présidentielle à leur candidat, suite aux visites de proximité menées dans les communes de Mbour et dans le département. Sans ambages, il déclare que Idrissa Seck est le candidat ayant le meilleur profil et l'expérience pour présider aux destinées du Sénégal. Interrogé sur leur manque de visibilité à travers le département, le coordinateur Ardo Fall a invité la presse à faire la différence entre faire du bruit et occuper le terrain. Selon lui, la violence est condamnable.

Dans la foulée, il a salué les mesures prises suite aux incidents enregistrés à Tambacounda pour assurer la sécurité des candidats et il tient l'Etat responsable de la sécurité des citoyens et de leurs biens. Les partisans de la coalition Idy 2019 ont promis de préparer l'accueil de leur leader en milieu de semaine prochaine .Ils comptent relever le défi de la mobilisation pour réserver le plus grand accueil à leur candidat.

La coalition Idy 2019 a informé autant sur l'importance des moyens humains constituant le support le plus consistant pour mener à bien sa campagne .Tout en se réservant de dire le montant de la campagne au niveau départemental.