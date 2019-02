Sénégal: En caravane orange à Goudiry, Idy étale son ambition pour la diaspora

En caravane orange hier, jeudi 14 février, à Goudiry, le candidat de la coalition Idy2019 a annoncé des mesures fortes vissant à apporter des solutions aux problèmes que rencontrent les Sénégalais de l'extérieur dans leurs démarches administratives. Dans cette localité, le cortège de la coalition Idy2019 a été accueilli par une forte mobilisation des militants du maire socialiste proche de Khalifa Sall.

En caravane orange dans l'est du pays hier, jeudi 14 février, le candidat de la coalition Idy2019, Idrissa Seck a annoncé des mesures fortes à l'endroit de la diapora Sénégalaise. Dans une déclaration devant les partisans du maire socialiste proche de Khalifa Sall de Goudiry, Thiedel Diallo, le candidat Idrissa Seck a promis des solutions au problème lié à l'obtention de papiers que rencontrent très souvent les Sénégalais de l'extérieur.

Estimant que la contribution financière des Sénégalais de l'extérieur est plus importante que l'aide au développement des organismes internationaux, Idrissa Seck a annoncé le renforcement de tous les services consulaires pour leur permettre d'offrir aux « compatriotes tous les services dont ils auront besoin ». «Notre diapora mérite notre respect et considération et le minimum qu'on puisse faire pour elle, c'est de mettre un terme à ce calvaire quelle rencontre dans les démarches administratives. Si je suis élu et je sais que je le serais au soir du 24 février prochain, au vu de la forte mobilisation des populations depuis le depuis de cette campagne, nos émigrés n'auront plus à payer des billets d'avion pour venir régler les problèmes de papiers ici. Je prendrais des mesures pour renforcer nos services consulaires qui vont leur fournir tous les papiers dont ils auront besoin», a assuré le candidat Idrissa Seck.

Loin de s'arrêter là, le candidat Idrissa Seck a également promis d'autres mesures allant dans le sens de l'organisation de cette contribution financière de la diaspora pour, dit-il, leur permettre de bénéficier de l'opportunité d'affaires et d'investissements au Sénégal. Dans ce département qui est le plus grand au Sénégal en termes de superficie, le cortège de la coalition Idy2019 a été accueilli par une foule de militants et partisans du maire socialiste proche de Khalifa Sall. Dans son mot de bienvenue, Thiedel Diallo premier magistrat de la ville, a tenu à rassurer le candidat Idrissa Seck de sa victoire dans sa localité au soir du 24 février prochain. Âprès Goudiry, le cortège de la coalition Idy2019 en provenance du sud du pays a continué son trajet vers le nord, le long de la route nationale 1 dans un état de dégradation très avancé sur l'axe Tamba-Bakel.

Le paradoxe de la RN1

Principale voie de passage pour les marchandises en transit au Port autonome de Dakar à destination du pays frère du Mali, la route nationale N1 sur l'axe Tamba Kidira est devenue l'ombre d'elle-même. Pour cause, son état de dégradation est tel qu'il est difficile d'imaginer qu'on est sur une route, de surcroît, nationale. Une situation qui est paradoxale du fait du rôle que joue cette route dans la compétitivité du Port de Dakar aujourd'hui directement en concurrence pour le contrôle du marché Malien avec certains ports des pays de la sous-région. En effet, la traversée de cette route relève d'un véritable calvaire pour ses usagers comme les multiples scènes de renversement des camions maliens avec leurs marchandises, le long de cet axe qui n'est long pourtant que de 186 km.