Soudan: Dirdiri participe à la conférence de Munich sur la sécurité

Khartoum — Le ministre des Affaires étrangères Dr. Dirdiri Mohammed Ahmed participe à la Conférence de Munich sur la sécurité entre le 15 et 17 février, à l'invitation des organisateurs de la conférence qui fut l'une des plus grandes et des plus importantes conférences internationales sur les politiques internationales et les défis de la sécurité dans le monde, avec la participation de plusieurs présidents , ministres des affaires étrangères et directeur des services de sécurité et de renseignement dans le monde.

En marge de la conférence, le ministre tiendra plusieurs réunions avec ses homologues des pays africains, arabes et européens afin de discuter des relations bilatérales et des questions d'intérêt commun.

SUNA a appris que le ministre des Affaires étrangères présenterait en marge de la conférence une conférence sur "Restaurer la sécurité régionale en Afrique" à l'invitation de l'Agence allemande pour le développement due aux rôles importants joués par le Soudan favorable à stabiliser la paix et la sécurité dans la région.