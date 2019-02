Soudan: Exemption des diplomates de visa entre le Soudan et la Russie

Khartoum — Le Conseil des ministres a approuvé lors de sa réunion jeudi l'accord exemptant les détenteurs de passeports diplomatiques de visa entre le Soudan et la Russie, l'accord est présenté par le ministre des Affaires étrangères Dr. Dirdiri Mohamed Ahmed dans le souhait des deux pays de renforcer leurs relations amicales et de faciliter les échanges de visites entre eux.

Le Conseil des ministres a approuvé la proposition présentée par le ministre de la Présidence du Conseil des ministres Ahmed Saad Omar concernant la création d'une unité de prise de décision au sein du cabinet du Premier ministre chargée de suivre la meilleure façon possible de la mise en œuvre des décisions et des projets, afin d'atteindre les résultats finaux et souhaités.

