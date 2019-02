Togo: Cap sur le Compact

interview

Le Togo a reçu jeudi un chèque de 35 millions de dollars du MCC, le Millenium Challenge Corporation. Une première étape vers l'obtention d'un montant bien plus substantiel.

Le Treshold, ou programme de seuil, dont le Togo est bénéficiaire, permet aux pays qui n'ont pas encore rempli la totalité des critères exigés par la MCC de bénéficier d'un coup de pouce financier leur permettant d'achever le processus complet l'éligibilité avec à la clé plusieurs centaines de millions de dollars.

Cynthia Huger, la directrice exécutive par intérim du MCC, estime que c'est un pas très important franchi par le pays.

'Nous sommes fiers de collaborer avec le gouvernement togolais dans l'intérêt de tous les citoyens', a confié Mme Huger dans un entretien à Republicoftogo.com au cours duquel elle précise la façon dont sera utilisée l'aide.

Comment vont être utilisés les 35 millions de dollars ?

Le nouveau programme de seuil appuiera les reformes politiques et institutionnelles dans deux domaines principaux, le régime foncier et la technologie de l'information et de la communication.

Le volet foncier contribuera à accroître les revenus et celui de TIC permettra d'attirer les investissements privés.

Ce programme innovant place les citoyens togolais et le secteur privé au coeur de la stratégie de croissance en favorisant un accès élargi à l'Internet et aux nouvelles technologies.

Les investissements dans ces secteurs sont déterminants pour appuyer la gouvernance démocratique, stimuler la croissance et lutter contre la pauvreté.

Le Togo vise le Compact* et un appui financier encore plus important. Dans quels délais ?

Comme vous le savez, le conseil d'administration de MCC continuera à suivre de près les progrès réalisés par le Togo.

Le pays dispose des compétences nécessaires. Nous avons beaucoup à réaliser et ensemble, nous le ferons.

Le MCC poursuivra son accompagnement dans le cadre de son programme en vue de renforcer la gouvernance démocratique et garantir la liberté de réunion et d'expression et la promotion de l'Etat de droit.

* L'atteinte du Compact pourrait permettre au Togo de recevoir jusqu'à 300 millions de dollars