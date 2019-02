Sénégal: Fatick - Des plans d'actions harmonisés pour réserver "un accueil populaire" au candidat Macky Sall (responsable)

Fatick — Les militants et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) ont annoncé avoir décidé d'harmoniser leurs différents plans d'actions en vue de réserver "un accueil populaire" à leur candidat Macky Sall, attendu samedi à Fatick, sa ville de naissance dont il est le maire honoraire.

"Nous sommes en train d'harmoniser nos plans d'actions pour réserver un accueil populaire au président Macky Sall, candidat de notre coalition", a déclaré Papa Djibril Diop, un responsable local de la coalition de la majorité.

Il s'exprimait dans un entretien avec l'APS, vendredi, en marge d'un meeting de soutien au président sortant Macky Sall, sous la présidence du coordonnateur du comité électoral communal de BBY à Fatick, Matar Bâ.

Attendu samedi dans la ville de Fatick pour un meeting départemental organisé par les responsables locaux de BBY dans le cadre de la campagne électorale, Papa Djibril Diop assure que les responsables locaux "travaillent en parfait accord, et en toute intelligence dans une dynamique unitaire".

"La dynamique unitaire, a souligné M. Diop, ne peut pas manquer parce que le président Macky Sall y tient, et qui veut survivre à ce que nous faisons doit nécessairement tendre la main, se donner la main parce que nous travaillons pour une même personne, un même objectif, c'est la réélection de Macky Sall au premier tour" de la présidentielle du 24 février.

"Dans la perspective de son arrivée et de la mobilisation de nos militants, nous sensibilisons les gens pour les faire sortir, mettre à leur disposition des bus pour qu'ils viennent en masse rassurer leur fils", a dit ce responsable local de la coalition de la majorité.

Aussi les responsables locaux sont-ils allés "à la rencontre des personnes du troisième âge, chez les hommes comme les femmes pour les sensibiliser sur le bilan du président sortant".

"Nous avons aussi fait du porte-à-porte pour faire revenir ceux qui se sentaient oubliés par le régime actuel dont les maîtres coraniques", a-t-il ajouté.

Selon lui, le président "veut être élu et bien élu et pour cela, nous devons récupérer nos cartes, se lever très tôt le jour du scrutin, aller voter et sécuriser le vote jusqu'à 18 heures".

"C'est la seule voie pour assurer la réélection" du candidat Macky Sall, a indiqué Papa Djibril Diop, avant de lancer un message aux militants de la coalition BBY.

Cette présidentielle est selon lui "le moment de porter notre score à 80% de votes en faveur de notre candidat".

"Je pense que c'est possible, le candidat de BBY a un bilan et les perspectives pour les cinq prochaines années plaident pour ça. Les gens doivent se sentir fiers du bilan de Macky Sall", a encore souligné M. Diop, par ailleurs directeur général d'un cabinet de courtage et de conseils en assurance.