Congo-Brazzaville: Diaspora - Un membre du Rice dans le "Gotha Noir" d'Europe

Publiée par le Club efficience, l'édition 2019-2020 prend en compte la montée en puissance de l'élite afro-européenne. Christian Kader Keita, secrétaire général du Réseau international des Congolais de l'extérieur ( Rice), figure parmi les six cents biographies, toutes présentées en double page bilingue français-anglais.

L'édition a été présentée par le Club efficience, le 8 février, à l'Hôtel Intercontinental de Paris. L'objectif de cet ouvrage consiste à promouvoir la diaspora africaine en France et en Europe. Les critères de sélection de ces parcours remarquables dans les secteurs les plus divers, allant de l'entreprise à la culture en passant par l'université, la haute administration et la politique, sont inchangés depuis la première édition, en 2010 : l'excellence, le mérite, l'exemplarité, l'incidence, l'esprit positif.

La nouveauté, selon Élie Nkamgueu, président du Club efficience, est de « passer de la double absence » de la première génération de « diasporants » « à la double présence » des Afro-descendants, de les faire passer « de la réussite individuelle à la réussite collective », afin qu'ils participent pleinement à l'essor de leur pays de résidence mais aussi de contribuer au développement des pays des origines.

Selon les critères retenus, parmi celles et ceux auxquels le "Gotha Noir" entend donner de la visibilité et servir de modèle aux plus jeunes, figure le Congolais Christian Kader Keita.

Il est né au Congo Brazzaville et a effectué une grande partie de ses études en France. A ce jour, il dispose d'une double compétence ( juriste et financier) après l'obtention d'un master en droit privé et un troisième cycle en finances. Juste après son cycle d'études supérieures, il a suivi une spécialisation en audit et contrôle de gestion. En 2005, il a consolidé ses acquis en obtenant un MBA en management et finance au Canada, au sein de John Molson business school concordia, à Montréal.

Après une carrière dans la finance et dans la gestion, il intervient aujourd'hui principalement auprès des clients qui optent pour un développement à l'étranger, notamment en Afrique, où il accompagne efficacement, semble-t-il, les jeunes créateurs d'entreprises dans le montage des business plans et le suivi de leurs projets, aussi bien dans les phases de lancement que de développement.

Il y a quatre ans, Christian Kader Keita a rejoint à titre bénévole l'association Rice pour faire coïncider enfin ses valeurs de solidarité et d'entrepreneuriat.

Joint au téléphone, il s'est dit heureux pour cette marque de reconnaissance et remercie le Club efficience pour cette initiative.