Nigeria: Sécurité alimentaire - La CEDEAO fait don de 5000 tonnes de vivre au Nigeria

La Commission de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) a procédé à un exercice de rotation des stocks de 5.000 tonnes de céréales de sa Réserve régionale de sécurité alimentaire en la mettant à la disposition de la République fédérale du Nigeria le 31 janvier 2019 à Kano au Nigeria.

La rotation des stocks fait partie d'un cycle normal de gestion des stocks de la réserve régionale de sécurité alimentaire qui permet à la Commission de remplacer régulièrement les anciens stocks par de nouveaux, afin de veiller à ce qu'ils soient en permanence de bonne qualité et propres à la consommation. La Commission a procédé à un exercice de rotation similaire avec 2.750 tonnes de produits vivriers de la Réserve régionale de sécurité alimentaire au Ghana en décembre dernier.

Le gouvernement nigérian s'est engagé à remplacer grain par grain le stock de 5.000 tonnes offert, avec les mêmes spécifications de qualité et de conditionnement, afin de renforcer davantage son partenariat avec la Commission de la Cedeao.

Tout comme les produits vivriers destinés aux gouvernements du Burkina Faso, des Républiques du Niger et du Ghana en 2018 (6.528 tonnes au Niger, 4.303 tonnes au Burkina Faso et 2.750 tonnes au Ghana), les vivres destinés au Nigeria pour la rotation des stocks ont toutes été achetés auprès de petits producteurs de la région de l'Afrique de l'Ouest.

Le Commissaire chargé de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources en eau de la Commission, M. Sékou Sangaré, qui a remis le stock au représentant du Ministre nigérian de l'Agriculture et du Développement rural au nom du Président de la Commission de la Cedeao, Jean-Claude Kassi Brou, a déclaré que le développement du stockage alimentaire contribue aux trois niveaux complémentaires des stocks communautaires, ruraux et nationaux de sécurité, ainsi que des stocks régionaux, permettant à l'Afrique de l'Ouest de renforcer sa capacité à gérer les risques et à assurer une sécurité alimentaire.

M. Haruna Sule, Directeur de l'alimentation et de la réserve stratégique (FSRD) a, au nom du Ministère nigérian de l'agriculture et du développement rural, réitéré l'engagement du gouvernement à soutenir des relations solides entre le Nigeria et la Commission ainsi que les États membres, en vue d'assurer la sécurité alimentaire dans la région.

"Le Nigeria, par l'intermédiaire du Ministère fédéral de l'Agriculture et du Développement rural, s'engage à remplacer grain par grain, d'ici la fin juin 2019, les dons de céréales des stocks régionaux de la Cedeao", a-t-il déclaré.

Créé le 28 février 2013 par les Chefs d'État et de gouvernement de la Cedeao lors de leur 42ème sommet ordinaire à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, la Réserve régionale de sécurité alimentaire a pour objectif de compléter les efforts menés par les États membres pour apporter une aide alimentaire et nutritionnelle rapide et diversifiée, d'exprimer, par le biais de mécanismes transparents, équitables et prévisibles, la solidarité de la région aux États membres et aux populations touchées, de contribuer à la souveraineté alimentaire et à l'intégration politique, économique et commerciale de l'Afrique de l'Ouest.

La cérémonie de remise a été facilitée par le projet d'appui au stockage de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, financé par l'Union européenne (56 millions d'euros).

Source: CEDEAO