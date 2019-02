Algérie: EPH de Bekkaria (Tébessa) - Un espace pour accompagner les malades cancéreux de la région

Tebessa — Avec pour objectif d'assurer une meilleure prise en charge des malades atteints de cancer, le service des cancéreux de l'établissement public hospitalier (EPH) Bouguerra Boulaares de la commune de Bekkaria, à 10 km au Nord-est de Tébessa, œuvre à accompagner les malades de la région et leur épargner le déplacement vers d'autres wilayas.

Ce service, en activité depuis 2015, est la seule structure de santé dans cette wilaya frontalière qui assure la chimiothérapie pour lutter contre certains types de cancers et fournit le suivi nécessaire pour les patients.

Selon le directeur de cet établissement, Abderrahim Boufarah, le service, d'une capacité de 20 lits, est doté d'équipements médicaux nécessaires pour assurer également le dépistage précoce de certains cancers et sera renforcé "au cours du premier trimestre de l'année en cours" par un nouveau mammographe.

Pour le directeur de l'EPH Bouguerra Boulaares, l'acquisition d'un matériel médical supplémentaire permet d'assurer "le traitement des tumeurs cancéreuses notamment par radiothérapie", arguant qu'une telle démarche assurera aux patients "toutes les étapes de traitement sans avoir à se déplacer vers d'autres wilayas".

Le service compte actuellement deux (2) médecins spécialistes dans le suivi et le traitement des tumeurs et cellules cancéreuses, trois (3) médecins généralistes et un psychologue, ainsi qu'un personnel paramédical qualifié, selon les explications fournies sur les lieux.

S'agissant de la prise en charge des cancéreux, Ch. A, prise en charge dans ce service et bénéficiant de séances de chimiothérapie pour un cancer du sein a souligné à l'APS que la disponibilité de ce service à Tébessa lui a permis de continuer son traitement gratuitement, ajoutant qu'elle se faisait suivre dans un pays voisin.

Pour M. B, les services offerts notamment en matière d'analyse des échantillons de biopsie, en plus des analyses médicales "allègent" beaucoup de malades.

Plus de 1700 cas au registre du cancer depuis 2014

Au total, 1719 cas de cancer sont rapportés au registre de cancer de Tébessa depuis 2014, a indiqué, le coordinateur de ce registrer, Dr Mounder Soualhia.

Il a ajouté que sur les 1719 cas enregistrés, figurent près de 800 femmes dont 364 cas ont été recensés en 2018.

Le cancer du sein est plus fréquent chez les femmes, a fait savoir Dr Soualhia, suivi du cancer du col de l'utérus et de la thyroïde, tandis que le cancer des poumons est le plus répandu chez les hommes, suivi du cancer du côlon.

La même source a relevé que ce registre représente une base de données et d'informations "importante" pour suivre les patients atteints de cancer diagnostiqués aux différents stades de leur maladie, le traitement administré et permet également de connaître la propagation des cancers dans la wilaya.