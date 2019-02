Angola: L'économie angolaise pourrait avoir subi une récession de l'ordre de 1,7% en 2018

Benguela — L'économie angolaise pourrait avoir subi une variation négative de son PIB de 1,7% en 2018, principalement en raison de l'influence de la performance de la production de pétrole brut et de gaz naturel, a déclaré vendredi, à Benguela, le ministre de l'Economie et du Plan, Pedro Luís da Fonseca.

Selon le responsable, qui s'exprimait à l'ouverture de la conférence sur la diffusion des mesures prises par l'exécutif pour mettre en œuvre le programme PRODESI, bien que des informations statistiques sur le comportement de l'activité économique en 2018 ne soient pas encore disponibles, le gouvernement est pleinement conscient du fait que les résultats n'étaient pas comme on s'attendait.

En fait, a-t-il poursuivi, après 2016 et 2017, les taux de croissance négative du PIB, de l'ordre de 2,6% et 0,1%, respectivement, on prévoit que l'économie angolaise ait subi une nouvelle récession en 2018

De même, il a estimé que la réalité avait montré que les gains du processus de croissance basé principalement sur les revenus pétroliers et la prédominance du secteur public dans l'économie s'étaient épuisés.

Pedro Luís da Fonseca a estimé que ce cadre imposait un modèle économique plus apte à stimuler le marché et l'initiative privée, dûment reflété dans les documents de stratégie et de politique économique, tels que le Plan de développement national 2018-2022 et le PRODESI.