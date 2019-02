Maroc: Une équipe de la Banque mondiale et du FMI se rend au pays pour préparer l'assemblée annuelle 2021 à Marrakech

document

Une équipe de haut niveau du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) s'est rendue à Marrakech et à Rabat les 14 et 15 février pour s'entretenir avec les autorités marocaines de la préparation de l'assemblée annuelle des deux institutions qui se déroulera dans le pays en octobre 2021.

Pendant leur visite, les représentants des deux institutions ont rencontré Saadeddine El Othmani, chef du gouvernement, Mohamed Benchaaboun, ministre des Finances, Abdellatif Jouahri, gouverneur de la banque centrale, Karim Kassi-Lahlou, Wali de Marrakech, et d'autres représentants du pays.

Ils ont félicité le Maroc d'avoir été sélectionné pour l'organisation de ces réunions importantes et ont été impressionnés par la ferme volonté des autorités marocaines, à tous les niveaux, d'en assurer le succès.

L'équipe du FMI et du Groupe de la Banque mondiale a visité les endroits où l'assemblée annuelle se déroulera et ont mené des entretiens productifs sur les questions relatives à la planification de cet événement mondial majeur.

« Nous nous réjouissons de l'organisation de l'assemblée annuelle 2021 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international au Royaume du Maroc », a déclaré la vice-présidente et secrétaire de la Banque mondiale, Yvonne Tsikata.

« Nous sommes très reconnaissants au Royaume du Maroc de son invitation et de son aimable hospitalité.

Nous avons mené des entretiens très productifs avec nos interlocuteurs et nous sommes impressionnés par la manière dont le Royaume compte mettre en valeur la ville dynamique de Marrakech, la riche histoire du Maroc et son avenir prospère. Nous remercions aussi la population marocaine de sa chaleur et de sa gentillesse. »

« Nous sommes très heureux de visiter le Maroc tandis que le pays commence à se préparer à organiser l'assemblée annuelle 2021.

Nous tenons à exprimer nos vifs remerciements au gouvernement et à la population du Maroc pour leur chaleureuse hospitalité et leurs entretiens constructifs qui contribueront à assurer le succès de l'assemblée, » a déclaré le secrétaire du FMI, Jianhai Lin.

« L'assemblée constituera pour le Maroc une occasion unique d'exposer au monde ses progrès impressionnants, la diversité et l'hospitalité de sa population, ainsi que la richesse de sa culture et de son histoire. Le Maroc est un pont important entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe.

En travaillant ensemble au cours des trois prochaines années, notre objectif commun est d'amener le monde au Maroc et à la région, et d'amener le Maroc et la région au monde. »

Le conseil des gouverneurs du Groupe de la Banque mondiale et du FMI, qui représente 189 pays, a décidé d'organiser l'assemblée annuelle à Marrakech en 2021, une année qui coïncide aussi avec le 60e anniversaire de l'adhésion du Maroc à ces deux institutions.

L'assemblée annuelle se tient généralement deux années consécutives au siège des institutions à Washington et tous les trois ans dans un autre pays membre. Elle s'est déroulée à Bali en 2018.

L'assemblée annuelle rassemble des gouverneurs de banque centrale, des ministres des finances et du développement, des dirigeants du secteur privé, des organisations de la société civile, des jeunes, des médias et des chercheurs universitaires pour un examen de questions de portée internationale.

En achevant sa visite, l'équipe du Groupe de la Banque mondiale et du FMI a remercié les autorités de leur hospitalité et de l'organisation de l'assemblée annuelle 2021.

Elle a aussi réitéré sa volonté de travailler en partenariat et en coopération étroite afin d'assurer le succès de cette assemblée, pour le Maroc, la région et le monde.