Madagascar: « Amour à la folie » à La Suite 101

Une autre dimension. La soirée dénommée « Fitiavana Mafoaka », qui va se tenir ce soir à partir de 20 heures à La Suite 101 à Antaninarenina, associe la fête des amoureux et l'amour du prochain, dans un concept fédérant plusieurs disciplines, afin de créer une ambiance éclectique et feutrée.

La star internationale Shyn figure à la tête d'affiche de ce projet dont une partie des bénéfices servira à aider les enfants démunis de la capitale. La mode, la coiffure, et la danse se joignent à cette noble cause.

Le concept « Fitiavana Mafoaka », que l'on peut traduire par « Amour à la folie », enrobe un projet caritatif. La star Shyn s'y adhère. Il va donner un spectacle pendant un show case à son image, pendant ce rendez-vous auquel d'autres disciplines artistiques participent.

La danse, la coiffure, et la mode figurent dans le programme. « Danse avec Cynthia Rakotozafy », représente la première discipline. La talentueuse danseuse va assurer pleinement sa prestation, avec talent et grâce, à travers quelques scènes de chorégraphie.

La coiffure rend la part belle aux têtes frisées qui vont mener une parade à un certain moment de la soirée. Et côté mode, la marque de vêtement Fashion Ethnic, va faire défiler sa nouvelle collection, riche d'une vingtaine de modèles pour hommes et femmes, à cette occasion.

« Je constate que, de plus en plus d'enfants font la manche dans les rues de la capitale. Tout ce qui a un rapport avec les enfants me touche. Je me sens concernée parce que j'ai grandi moi aussi dans des conditions difficiles.

C'est une manière pour moi d'apporter mon soutien aux enfants démunis, par le biais de ce projet », explique Ndeye Colletin Diop, créatrice et propriétaire de la marque.

La soirée « Fitiavana Mafoaka » s'agrémente d'un grain de folie des artistes dans une ambiance de qualité, pour mener une « opération de cœur », en ce week-end de la Saint-Valentin.