Sénégal: Macky Sall évoque la création d'une banque dédiée à la diaspora sénégalaise

Diourbel — Le président sortant, Macky Sall, a promis vendredi, s'il est réélu, de voir les conditions de création d'une banque destinée à la diaspora sénégalaise dans l'optique de financer l'habitat et les activités des émigrés de retour au bercail.

"Je vais voir les conditions de création d'une banque pour la diaspora pour le financement de leur habitat et de leurs activités de retour au Sénégal", a-t-il dit au cours d'un meeting au Stade Ely Manel Fall de Diourbel.

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), dit avoir voulu durant cette campagne se rendre auprès de la diaspora sénégalaise qui, selon lui, constitue la 15 ème région du pays.

"J'aurais bien voulu me rendre durant ces 20 jours de campagne en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie, mais j'ai été retenu par la population. Donc, où que vous soyez, recevez mes hommages. Je vous demande de me renouveler votre vote pour une brillante victoire comme en 2009", a-t-il lancé.

Le président sortant a réaffirmé sa volonté d'offrir, s'il est réélu, de meilleures conditions aux Sénégalais de l'extérieur.

"Mon engagement avec la diaspora ne fait que commencer et mon prochain mandat sera aussi le leur", a dit M. Sall, rappelant la contribution financière des expatriés sénégalais dans l'économie nationale.

"Bambey, un futur hub de transports"

"La contribution de la diaspora à l'économie nationale fait deux fois l'appui au développement que le Sénégal reçoit, avec plus de 1500 milliards de francs CFA par an", a souligné Macky Sall.

Par ailleurs, le candidat de la coalition Benno Bok Yakaar (BBY) s'est engagé à faire de la capitale du Baol, un carrefour logistique et de transports pour les autres localités du pays.

"Bambey est un terroir non seulement d'agriculture et d'élevage, nous allons lui fournir ce logistique de transport pour qu'il soit un carrefour pour les autres localités", a-t-il notamment dit devant une foule de militants acquis à sa cause.

"La ligne ferroviaire Dakar-Bamako constituera une priorité pour le transport une fois qu'on passe le cap du 24 février", a assuré Macky Sall. Il a soutenu que cette ville du centre du pays va tirer profit de la réhabilitation du réseau ferroviaire.

"Nous avons entamé les routes Touba Toul-Keur Samba Kane-Baba Garage et nous allons le poursuivre jusqu'à Mékhé. Nous allons joindre Bambey à l'autoroute Ila Touba que nous allons prolonger vers Gawane jusqu'à Thiaytou, village de Cheikh Anta Diop", a-t-il promis.