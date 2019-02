Angola: Le Président de la République limoge et nomme les vices-gouverneurs

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a limogé vendredi les vice-gouverneurs de Cunene pour le secteur politique, social et économique, et des services techniques et infrastructures, respectivement, Albertina Teresa José et Feliciano Salomão Himulova.

Dans un autre décret, le Chef de l'Etat angolais a nommé Soraya Teresa de Jesus Mateus, vice-gouverneur pour le secteur politique, social et économique, et Édio Gentil Saumbwako José, comme vice-gouverneur pour les services techniques et infrastructures.

Albertina Teresa José et Feliciano Salomão Himulova avaient été nommés par le Président de la République le 25 octobre 2017.

La province de Cunene, dans le sud du pays, est gouvernée par l'ancien député Vigilio Tyova, qui a remplacé Kundi Paihama en septembre 2018.