Algérie: Le groupe "Tikoubaouine" séduit le public de l'Opéra d'Alger

Alger — Le public algérois avait rendez-vous vendredi soir avec les sonorités du grand sud à la faveur d'un concert animé par la groupe de musique targuie "Tikoubaouine", qui excelle dans le registre du Sahara blues et de l'ishumar avec des influences de musiques traditionnelles et occidentales.

Organisé à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih, ce spectacle a drainé un nombre notable de spectateurs, de fans du groupe et d'inconditionnels des musiques du sud algérien.

Issu du grand sud, ce groupe formé en 2010 a fait voyager son public, deux heures durant, à travers les sonorités et les rythmes du Tassili et de l'Ahaggar avec un répertoire foncièrement inscrit dans le Sahara blues porté par un son de guitare électrique, de Said et Hocine, particulier à la région et des percussions, djembé et calebasse, inspirées des musiques traditionnelles targuies, exécuté par Djaber.

Fasciné par la beauté des grands espaces, le groupe chante, dans des textes exclusivement écrits en Tamasheq, la beauté du désert, le mode de vie de la région, les difficultés du quotidien avec des compositions atypiques empruntant des sonorités à la pop, au reggae ou au rock comme dans "High Tiniri" et "Helala".

L'amour, la fraternité, le respect, le vivre ensemble et l'identité sont également des thèmes récurant dans l'œuvre des "Tikoubaouine" à travers des morceaux comme "Toumastine","Tamditine Terha", "Simghar Imidiwane", ou encore le grand succès du groupe "Ligh Ezzaman".

Présent en nombre, le public, essentiellement composé de fans du groupe et de ce genre musical, confie avoir été "grandement séduit par la prestation de ce groupe" qu'il souhaite revoir "plus souvent sur scène".

Après avoir animé de nombreuses scènes dans différentes villes du pays, le groupe avait sorti en 2016 son premier album intitulé "Dirhan" (le souhait) et travaille actuellement sur un nouvel opus.