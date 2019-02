Cote d'Ivoire: Universités et grandes écoles - Un magazine d'orientation désormais à la disposition des étudiants

Les étudiants des Universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire ont désormais un outil de communication commun qui leur servira d'aide d'orientation et de guide pour se faire connaitre des employeurs sous un aspect plus valorisant.

« Supmag » est la dénomination de ce trimestriel initié par une entreprise d'édition presse magazine qui a été lancé le vendredi 15 février, à l'Amphithéâtre district de l'Université Felix Houphouet Boigny de Cocody.

« Supmag est un magazine de 80 pages qui vient combler un vide en répondant au besoin de rapprochement de deux mondes aux intérêts complémentaires.

C'est un trimestriel essentiellement dédié aux étudiants dont le contenu est en phase avec plusieurs préoccupations légitimes, à savoir l'orientation, opportunités d'emplois, de stages et de financement d'études, conseils Rh, préparation pré-emplois et développement personnel et motivation » a expliqué Anselme Kouadio, concepteur et gérant de Supmag.

A l'en croire, le magazine est dédié aux étudiants de toutes les structures d'enseignement et de formation ainsi que les parents d'élèves et les entreprises.

Selon M. Kouadio, Supmag se présente en deux versions : papier et numérique. Le magazine se veut également cet outil de navigation du monde universitaire vers le monde professionnel afin de susciter l'éveil d'une nouvelle génération d'élites pour bâtir la Côte d'Ivoire et même l'Afrique de demain.