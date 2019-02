Sénégal: Saint-Louis - Issa Sall annonce "le retour de l'ajustement structurel, si Macky Sall est réélu"

Saint-Louis — Le candidat du PUR, El Hadji Issa Sall, a appelé vendredi les populations de Saint-Louis à voter massivement en faveur de sa coalition pour le porter à la tête du pays, au soir du 24 février, afin "d'éviter au Sénégal de subir encore les souffrances de l'ajustement structurel".

"Si vous votez pour reconduire le président Macky Sall à tête du pays, le Sénégal subira une deuxième fois de son histoire, l'ajustement structurel que le régime d'Abdou Diouf avait connu", a averti le candidat du PUR.

Cette éventualité, a-t-il ajouté, risque d'affamer les sénégalais et compromettre leur santé, leur éducation et leur bien-être social.

Il s'exprimait lors d'un grand meeting à la place Faidherbe de Saint-Louis, après une caravane effectuée sur l'itinéraire Mpal, Rao, Gandiole et Gandon.

El Issa Sall souligne qu'il incarne "l'homme idéal, pour le Sénégal", de par son éducation reçue qui fait qu'il n'a pas "le droit de toucher au denier public ou dilapider les ressources appartenant au peuple sénégalais".

Selon lui, après ses études en France et aux états unis, il a préféré revenir pour investir au Sénégal, créer une université pour "former des cadres sénégalais qui vont participer au développement économique et social du pays".

Le candidat du parti pour l'unité et le rassemblement (PUR) a invité "les sénégalais à croire en eux" car, selon lui, "le Sénégal dispose de ressources minières, pétrolières et gazières, les phosphates et le zircon, ainsi que la terre pour l'agriculture, la mer pour la pêche, pour assurer son développement".

Il a rappelé que dans son programme "PURSANG", la gestion et l'exploitation de ces ressources minières, gazières et pétrolières ne seront pas offertes aux puissances étrangères au détriment des intérêts du pays. Pour lui, "cette coopération avec les capitaux étrangers se fera à égale dignité".

"Aujourd'hui, la croissance économique, dont le régime de Macky Sall se vante, est versée dans le panier des firmes et banques multinationales françaises et non dans le panier de la ménagère", a-t-il déploré.

Elhadji Issa Sall a rappelé aux habitants de Saint-Louis, son passage dans la vielle ville où il a grandi et effectué ses études secondaires. Ainsi, il se réclame saint-louisien et demande aux citoyens de la ville tricentenaire de "voter pour lui, afin qu'il redresse le Sénégal".

Evoquant les difficultés de la pêche et de la brèche, avec l'avancée de la mer, le candidat du PUR a soutenu, sans entrer dans les détails, qu'au lendemain du 24 février, s'il est élu, "tous ces problèmes seront conjugués au passé, pour le grand bonheur des pêcheurs de la Langue de Barbarie et des populations Saint-louisiennes".