Sénégal: Le Doing business 2020 au menu d'une rencontre

Saly (Mbour) — La mise en œuvre de la feuille de route du Doing business 2020 est au menu d'un atelier, ce week-end, à Mbour, entre les différents contributeurs notamment l'administration et le secteur privé, à l'initiative de l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux de l'Etat (APIX).

En matière de réformes, le Sénégal a enrégistré des améliorations même si dans le dernier rapport du Groupe de la Banque mondiale, paru en octobre 2018, le pays a marqué le pas du point de vue du rang (141e mondial), indique t-on dans un document de travail consulté par l'APS.

La feuille de route du Doing business 2020 va tenir compte de l'analyse du dernier rapport et de la capitalisation des meilleures pratiques.

Il s'agit de relever "les mesures permettant de lever les réserves sur les réformes effectives, des mesures nouvelles pour intégrer l'évolution de la méthodologie Doing business et des mesures permettant de relever les indicateurs de performances sur les indicateurs qui tirent vers le bas".

Le document de travail fait état de "l'effectivité de certaines mesures dans le domaine de l'accès au crédit, de l'exécution des contrats et du paiement des impôts et taxes".

La rencontre avec les contributeurs permet de s'accorder sur les modalités de mise en œuvre de la feuille de route du Doing business 2020 en partant des leçons des exercices précédents et des bonnes pratiques en matière d'amélioration du climat des affaires.

Spécifiquement, il s'agit de "partager la feuille de route du Doing business 2020, faire le point sur les mesures réalisées à date et l'état des statistiques et des éléments de preuve de l'effectivité des réformes, partager l'échéanchier des mesures en cours de finalisation".

Il s'agit aussi de "définir les prochaines étapes en termes de suivi, d'évaluation et de disponibililité des élèments de preuve devant corroborer l'effectivité des réformes mises en œuvre à la date du 31 mars 2019, prendre l'avis des contributeurs et parties prenantes sur le niveau d'exécution de la feuille de route".

Pour le Doing business 2020, différentes réformes sont annoncées sur la création d'entreprise, l'octroi de permis de construire, le paiement de taxes et impôts, le transfert de proprieté, le raccordement à l'électricité, l'accès au crédit, l'exécution des contrats, la résolution de l'insolvabilité et le Commerce transfrontalier.