Tunisie: Des signes qui rassurent

L'effectif a été renforcé par Messaâdi, l'attaquant guinéen Lamine Sylla et le défenseur camerounais Thomas Junior. Ces derniers ont accaparé l'attention par leur harmonie avec leurs camarades et leur application des consignes.

On espère que leur titularisation redonnera l'équilibre à l'arrière-garde et plus d'efficacité à l'attaque, sachant que les solutions manquent dans ce compartiment après l'absence des jeunes attaquants Louay Hamdi et Iheb Addami, l'irrégularité du rendement des Bouguerra et Salhi et la méforme de Korbi.

Il est à rappeler que la JSK a réussi à recruter des étrangers au cours des dernières saisons comme les Camerounais Moumbain et Munduga et les Guinéens Boubaker Sylla et Traoré.