Tunisie: Lancement de l'université franco-tunisienne pour l'Afrique et la Méditerranée

Les deux ministres ont conjointement exprimé leur volonté pour que cette université soit officiellement lancée en Tunisie à la rentrée 2019. L'Uftam, faut-il le préciser, répond à trois principes directeurs : l'excellence, l'innovation et l'internationalisation.

Le communiqué conjoint publié par les deux parties à l'issue de cette rencontre ajoute qu'au cours de ces deux journées de travail, les établissements engagés dans ce processus ont pu finaliser le catalogue des formations de grades de Licence et de Master proposées dans les domaines du droit, de la gestion, des sciences de l'ingénieur et des sciences environnementales avec une forte empreinte euro-méditerranéenne et euro-africaine.

Ces établissements sont les Université de Paris I Panthéon Sorbonne, Université Paris Dauphine, Aix-Marseille Université, ENS Saclay, Université de Côte d'Azur et ENSTA Paris Tech, du côté français et les Université Al Manar, Université de Carthage, Supcom, Faculté de Droit et des Sciences Politiques, IHEC et Enit, du côté tunisien.

Ce sont M. Habib Sidhom, président de l'Université de Tunis, et M. Gilles Pécout, recteur de l'Académie de Paris et Chancelier des universités de Paris, qui ont été désignés pour présider la phase préparatoire au lancement de l'Uftam en lien avec les partenaires et parties prenantes au projet.

Les gouvernements français et tunisien ont pris l'engagement d'accompagner et de soutenir le lancement de l'Uftam dont la mise en place s'inscrit dans le cadre de la politique de projection à l'étranger des établissements d'enseignement supérieur français et dans la politique tunisienne de développement de son paysage universitaire et de recherche.

La signature d'un protocole d'accord par les deux ministres reprenant les principales conclusions de ce comité de pilotage figurait à l'ordre du jour du Haut Conseil de Coopération franco-tunisien en présence du Premier ministre français et du Chef du Gouvernement tunisien.

Auteur : A.C.

Ajouté le : 16-02-2019