Tunisie: CSS - Saison terminée pour Walid Karoui

Le milieu de terrain du CS Sfaxien s'est blessé lors du match face au club nigérian Enugu Rangers FC du Nigeria (1-1) disputé mercredi dernier à Sfax pour le compte de la 2e journée de la Coupe de la CAF.

Les examens médicaux ont révélé une rupture des ligaments croisés du genou et le joueur devra subir dans les prochains jours une intervention chirurgicale et observera par la suite une longue période de repos d'au moins six mois.

Hosni pour JS Kairouan-ES Sahel

L'arbitre Naïm Hosni dirigera le match en retard entre la JS Kairouan et l'Etoile Sportive du Sahel, qui se déroulera dimanche 17 février courant au stade Hamda-Laâouini de Kairouan à partir de 14h00, pour le compte de la 14e journée de la Ligue 1 du football professionnel.

Cette rencontre, rappelle-t-on, avait été reportée en raison de l'engagement de la formation sahélienne en coupe de la confédération africaine de football et coupe arabe des clubs champions.

L'Etoile occupe la 4e place du classement général avec 24 points, tandis que la JS Kairouan est 10e avec 12 points.

Les ministres des Sports et de l'Education visitent le lycée sportif «Pierre de Coubertin»

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Sonia Ben Cheikh, et le ministre de l'Education, Hatem Ben Salem, ont effectué avant-hier une visite d'inspection au lycée sportif Pierre de Coubertin, où ils ont pris connaissance des principaux espaces de l'établissement et fait le point des défaillances enregistrées au niveau de l'infrastructure, des conditions de scolarisation et d'hébergement des sportifs de l'élite.

La visite a permis d'examiner l'état d'avancement des travaux d'aménagement en cours de réalisation dans plusieurs espaces du lycée, à l'instar du foyer des jeunes étudiantes. A cette occasion, la ministre a mis l'accent sur la nécessité d'améliorer l'infrastructure sportive de cet établissement et de moderniser ses équipements.

Il a été annoncé, à cette occasion, le lancement d'une commission conjointe chargée de réexaminer l'état de l'infrastructure, de réviser le temps scolaire et de trouver les solutions efficaces aux difficultés rencontrées. Les deux ministres ont également mis l'accent sur l'importance de généraliser ce genre de lycées sportifs dans les différentes régions du pays.

Al Kass International Cup (U17) : l'ESS termine à la 8e place

L'Etoile Sportive du Sahel a terminé à la 8e place du tournoi de football «Al Kass International Cup 2019» réservé aux moins de 17 ans, après sa défaite devant la formation turque de Altinordu (0-3), en match de classement disputé avant-hier à Doha.

Dans le premier match de classement de la 5e à la 8e place, les Etoilés ont été battus par les Espagnols du Real Madrid (0-3).

La formation sahélienne, rappelle-t-on, s'était imposée au premier tour sur les Allemands du Bayern Munich (3-2) avant de concéder une courte défaite devant Altinordu (0-1).

Ils ont été par la suite éliminés en quarts de finale en concédant une lourde défaite face aux Ecossais de Glasgow Rangers (0-7).

Le tournoi s'est achevé hier avec la finale qui a opposé Glascow Rangers à l'AS Rome et précédée du match de classement pour la troisième place entre Kashiwa (Japon) et Aspire Academy (Qatar).