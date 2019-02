Algérie: Présidentielle - l'ambassade d'Algérie à Paris abrite dimanche une journée d'information

Alger — Le ministère des Affaires étrangères organise dimanche au siège de l'ambassade d'Algérie à Paris, une journée d'information et de travail sur l'organisation et le déroulement des opérations électorales à l'étranger, dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle du 18 avril prochain, indique samedi un communiqué de ce ministère.

"Présidée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, cette réunion verra la présence de l'ambassadeur d'Algérie en France et de tous les chefs de postes consulaires algériens en Europe", précise le communiqué.

Elle portera "principalement sur la mise au point des modalités de déroulement de cette importante échéance électorale, répondant ainsi au souci des pouvoirs publics de réunir toutes les conditions nécessaires pour que le scrutin puisse se dérouler dans les meilleures conditions", souligne la même source.

Cette réunion "s'inscrit également dans le cadre des efforts de l'Etat algérien visant la mobilisation de tous les moyens matériels, financiers et humains nécessaires à la mobilisation et à la sensibilisation de nos concitoyens vivant à l'étranger et à la réunion des conditions leur permettant d'exercer librement leur droit électoral".

Pour rappel, "les nationaux résidant à l'étranger bénéficient, conformément aux dispositions pertinentes des textes portant régime électoral et au même titre que leurs concitoyens en Algérie, du droit de vote.

A cet effet, le ministère des Affaires étrangères est chargé de prendre les dispositions réglementaires, légales et les mesures matérielles et techniques leur permettant d'exercer ce droit dans les meilleures conditions", ajoute le communiqué.