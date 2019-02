Algérie: 39 orpailleurs arrêtés à Tamanrasset, Ain Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (MDN)

Alger — Trente-neuf (39) orpailleurs ont été arrêtés et des moyens de transport et des équipements utilisés dans l'extraction illégale de l'or, ont été saisis par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) à Tamanrasset, Ain Guezzam et Bordj Badji Mokhtar, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Ain Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire), trente-neuf (39) orpailleurs et saisi un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, un (01) chargeur de munitions, deux (02) camions, deux (02) véhicules tout-terrain, 18 groupes électrogènes, 18 marteaux piqueurs, 9 motocyclettes, 3 détecteurs de métaux, 15 pompes électriques", précise la même source.

Les détachements de l'ANP ont intercepté également 3.870 tonnes de denrées alimentaires et 26.000 litres de carburant, ajoute-t-on.

A Oum El Bouaghi (5ème RM), un détachement de l'ANP en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, ont arrêté deux (02) individus et saisi un véhicule et 5.376 comprimés psychotropes.

Par ailleurs, cinq (05) personnes ont été arrêtées à Naama et Bordj Badi Mokhtar et plus de 11.000 unités de différentes boissons, ainsi qu'un (01) camion et un (01) véhicule ont été saisis.