Algérie: Un plan d'aménagement urbain du Grand Médéa en phase de maturation

Médéa — Un plan directeur d'aménagement urbain (PDAU) du "Grand Médéa" est en phase de maturation à la Direction locale de l'urbanisme, l'architecture et de la construction (Duac) en vue de définir les principaux axes d'extension urbaine et d'identifier les zones à urbaniser, a-t-on appris samedi auprès de la cellule de communication de la wilaya.

L'élaboration d'un PDAU, incluant plusieurs communes situées à la périphérie immédiate du chef lieu de wilaya, est devenue une "nécessité" pour faire face à la rareté du foncier à laquelle est confrontée la commune de Médéa et entrave, à cet égard, toute expansion urbaine au sein de cette agglomération, a expliqué la même source.

Le but recherché est de transcender cet écueil en se dotant d'un outil d'urbanisation qui permettra de dégager de nouvelles assiettes foncières et de servir à la planification des besoins de la communauté, notamment en matière d'habitat", a-t-elle fait savoir, ajoutant que ce plan d'aménagement du Grand Médéa est appelé à résoudre "définitivement" la problématique du manque de foncier sur lequel bute le développement urbanistique du chef lieu de wilaya.

L'expansion urbaine projetée dans le cadre de ce plan d'aménagement du Grand Médéa s'étendra, a-t-on confie, à plusieurs communes proches du chef-lieu, à savoir Draa-Smar, à l'Ouest, Tamesguida au Nord, et Ouzera à l'Est, où des parcelles seront prélevées et intégrer dans ce PDAU en prévision de son urbanisation future.

Le manque de foncier dans la commune de Médéa avait incité, pour rappel, les autorités locales à élaborer des Plan d'aménagement intercommunaux pour implanter des projets d'habitat et éviter de pénaliser, ainsi, les citoyens.

C'est la cas en particulier du projet de 1220 logements location-vente, localisé au niveau de Haouch Bayazid, inclus dans le Plan intercommunal des communes de Médéa et Ouzera, et du projet de 3630 logements publics locatifs et location-vente, sis à Ain-Djerda, site relevant du Plan intercommunal des communes de Médéa et Draa-Smar.