Algérie: Sahli annonce l'installation de la direction de la campagne électorale de son parti en soutien au candidat Bouteflika

Le Secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, a annoncé, samedi à Alger, l'installation de la direction de la campagne électorale nationale du parti, affirmant la mobilisation de la base de son parti pour soutenir le candidat, Abdelaziz Bouteflika.

Présidant l'ouverture de la conférence nationale des bureaux de wilayas du parti, M. Sahli a annoncé "l'installation de la direction de campagne électorale du parti qui travaillera en coordination avec la Direction nationale présidée par Abdelmalek Sellal, en vue de soutenir le candidat Abdelaziz Bouteflika, se félicitant à nouveau de l'annonce de candidature du président Bouteflika pour un nouveau mandat, en réponse à l'appel du pays et de plusieurs franges de la société.

M.Sahli a qualifié la candidature de Bouteflika pour un nouveau mandat de "message fort pour l'opinion publique nationale et internationale qui témoigne de la conscience du peuple algérien de tous les défis auxquels le pays et confronté, et de sa pleine disponibilité à faire face aux dangers qui le guettent, à travers le renforcement de la cohésion nationale et sociale, et la préservation des acquis socio-économiques réalisés".

Le SG de l'ANR a salué, en outre, l'entame de la collecte de signatures des élus locaux et nationaux, citant la distribution de plus de 200.000 formulaires destinés aux citoyens et plus de 2000 autres destinés aux électeurs locaux et nationaux.

A cette occasion, M. Sahli a rappelé les réalisations accomplies par le président durant les 4 mandats précédents, notamment la consécration de la paix et de la concorde civile et l'ancrage de la culture de réconciliation nationale, en sus de la prise en charge des revendications sociales des citoyens.

Il a cité également sa contribution à combler le déficit enregistré dans les domaines de développement et de l'économie, ce qui a permis à l'Algérie de reprendre la place qui est sienne dans les fora internationaux.

D'autre part, il a exprimé la disponibilité de son parti à coordonner ses activités et à coopérer avec l'ensemble des groupes politiques qui soutiennent la démarche de continuité, à la faveur du lancement, les mois de février et mars, d'une campagne de sensibilisation au profit des citoyens à travers l'ensemble du territoire national, ajoutant qu'une réunion est prévue prochainement à Ain Témouchent et el Bayadh et une autre le 24 mars prochain en Belgique.

Concernant les partis qui appellent au boycott, M. Sahli a fait part "des appréhensions de son parti quant à l'abstention et du boycott", ajoutant que "le boycott" est certes un choix politique que "nous respectons", mais "il ne sert pas les intérêts suprêmes du pays, ni ceux du citoyen ou des partis qui le prônent".