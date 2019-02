Congo-Brazzaville: Développement touristique - Le site des Cataractes en voie de faire du Congo une grande destination

La cérémonie du dévoilement de la plaque signalétique commémorative à la Charte africaine du tourisme durable et responsable, ainsi que celle de la pose de la première pierre de l'engagement de la République du Congo à œuvrer en faveur de ce secteur a eu lieu le 15 février au site des Cataractes, à Madibou, le huitième arrondissement de Brazzaville.

En séjour au Congo pour le lancement de la première édition de la caravane de la Charte africaine du tourisme durable et responsable, le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, a pris part à la double cérémonie patronnée par la ministre du Tourisme et de l'environnement, Arlette Soudan-Nonault.

« Cette place qui traversera les âges témoignera de votre volonté à faire triompher l'idéal d'un Congo toujours rayonnant et qui aspire à se refléter comme une terre d'hospitalité légendaire. L'histoire retiendra que la caravane africaine du tourisme durable et responsable, quel que soit le lieu où il marquera ses prochaines haltes, est partie un jour de la très hospitalière terre de la République du Congo, à Brazzaville, notamment dans l'arrondissement 8, Madibou, aux énormes potentialités touristiques », a déclaré l'administrateur maire de cet arrondissement, Alain Milandou.

Il a ajouté que si jamais un jour toute l'Afrique devenait une grande destination touristique offrant au monde des produits touristiques à consommation durable, l'honneur reviendra à ce lieu de Madibou qui aura eu le privilège d'abriter à jamais ce symbole de lancement conférant ainsi à l'arrondissement le rayonnement international.

Bientôt un centre de formation international du tourisme au Congo

Le secrétaire général de l'OMT, mentionnant que c'était un événement très historique qui se tenait sur le merveilleux site des Cataractes situé à côté du deuxième fleuve le plus long au monde, le fleuve Congo, a réitéré l'engagement de cette institution à soutenir ce site. Cet endroit, a-t-il signifié, sera bénéfique non seulement pour les Brazzavillois mais aussi pour tous les touristes qui viendront visiter le Congo. Il fera du Congo une grande destination touristique, a assuré Zurab Pololikashvili.

« C'est un honneur et un privilège d'être en sejour ici. Malheureusement pendant deux jours, nous avions été très occupés et n'avions pas eu l'opportunité de visiter ce merveilleux site. Nous croyons que dans une année ou deux, ce projet pourrait arriver à terme. L'année prochaine, je reviendrai ici pour visiter ce site qui me tient à cœur. Ce projet est un projet exotique et novateur. J'aimerai en même temps féliciter Brazzaville pour cet effort », a-t-il déclaré.

S'agissant de l'apport de l'OMT dans le développement du tourisme au Congo (un secteur qui occupe une place de choix dans le Plan national de développement), Zurab Pololikashvili, a indiqué: « A travers ce site, nous pouvons attirer des compagnies, notamment des compagnies du secteur privé. Mais aussi, nous avons un projet qui vise à créer au Congo un centre de formation international pour toute la sous-région. Nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons quitter Brazzaville pour aller dans les départements dans le but de promouvoir ce tourisme communautaire. Nous allons également créer cette dynamique qui permettra de booster le développement de ces régions. Nous saisissons cette opportunité pour remercier le Maroc pour son engagement et son appui pour le projet que nous sommes en train de mener »;

Les travaux d'aménagement du site des Cataractes sont menés par l'entreprise STP et ses partenaires. La première livraison est prévue pour juin prochain.

Cerise sur le gâteau, le secrétaire général de l'OMT, accompagné de la ministre du Tourisme et de l'environnement, a visité tour à tour le Musée galerie du Bassin du Congo (Les Dépêches de Brazzaville) et la mythique Ecole de peinture de Poto-Poto, peu avant qu'il ne reprenne son vol pour l'Espagne.

C'est quoi l'OMT ?

Créée le 02 janvier 1975, l'OMT est une institution spécialisée des Nations unies destinée à promouvoir et à développer le tourisme. Elle joue un rôle dans la promotion du développement du tourisme responsable, durable et accessible à tous, en veillant sur l'intérêt des pays en développement. C'est une agence spécialisée avec pour organisation mère, le Conseil économique et social des Nations unies. Son siège social est à Madrid, en Espagne.