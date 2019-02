Congo-Brazzaville: Aménagement du territoire - Restitution de la revue documentaire de la cellule d'appui technique

L'activité s'est déoulée en un jour et a permis de recueillir les avis et commentaires des participants en vue de contribuer à la validation du rapport diagnostic sur la base des documents de travail et des données produites par les experts, depuis juillet 2018.

L'atelier a bénéficié de l'appui du Programme des Nations unies (Pnud) pour le développement qui est l'agence d'exécution dans la mise en œuvre du processus de la réforme de l'aménagement du territoire.

Les participants ont passé en revue la synthèse des recensions de lecture et les données de base récoltées par la Cellule d'appui technique (CAT); inventorié les informations et données manquantes à récolter. Ils ont, en outre, identifié les problématiques majeures de l'aménagement du territoire avant de proposer des idées-forces à la formulation de la vision, des principes directeurs et les orientations stratégiques.

Cet échange fructueux a permis à l'équipe de la CAT d'intégrer toutes les contributions et observations des différents participants pour disposer, à la fin, d'une revue documentaire et d'une base de données devant servir de canevas pour l'élaboration des outils de l'aménagement du territoire, l'objectif ultime de la réforme du secteur.

Au terme de cet atelier, des recommandations idoines ont été formulées à l'endroit du ministère de l'Aménagement du territoire et rénovation de la ville, du secrétariat général de l'Aménagement du territoire, de la CAT et duu Pnud. Dans la foulée, l'on retiendra le toilettage à faire des données en intégrant des récentes; la multiplication de telles rencontres pour échanger sur le processus de la réforme de l'aménagement du territoire; la mise en place d'un mécanisme de communication entre la CAT, le secrétariat de l'Aménagement du territoire et le Pnud; la spécification des données tout en tenant compte de la démographie, la mise en évidence des axes importants à capitaliser dans la collecte des données...

Notons qu'en dehors des dix experts de la CAT à la réforme de l'aménagement du territoire, cet atelier a connu la participation des directeurs du secrétariat à l'Aménagement du territoire, les membres du cabinet du ministre de tutelle et les partenaires œuvrant dans le domaine.