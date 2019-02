Afrique: CAN U20 - Les Amajita d'Afrique du Sud arrachent le métal en bronze

Les retrouvailles entre les Flying Eagles du Nigeria et les Amajita d'Afrique du Sud pour le compte du match de classement de la 21e édition de la Coupe d'Afrique des Nations U20 Total Niger 2019 se sont jouées le samedi 16 février 2019. C'était au stade général Seyni Kountché où après un nul de 0 but partout, l'Afrique du Sud l'emporte aux tirs au but.

Dans cette partie du match pour la médaille de bronze le 16 février dernier au stade général Seyni Kountché de Niamey, les sélectionneurs nationaux des deux formations ont procédé à cinq changements de part et d'autre dans le onze de départ comparé aux demi-finales. Et l'entame a quelque peu dévoilé les dispositions tactiques avec une formation nigériane plus entreprenante que celle sud-africaine restée fidèle à son option tactique. Les poulains du coach Thabo Senong étaient une fois de plus bien appliqués dans leur organisation avec un bloc bas en tentant de mener des contres tout en obligeant les Flying Eagles à jouer en attaque placée voire à passer par les couloirs. Pour les Sud-africains, les choses fonctionnaient bien puisque les Nigérians sont passés par toutes les stratégies possibles sans parvenir à trouver la faille au sein de la défense adverse qui était bien en place. Si les Flying Eagles continuaient à multiplier les offensives, les Amajita s'essayaient à quelques rares contres qui manquaient de percussion, de vivacité, et d'engagement.

C'est dans cette situation d'un match avec peu d'enjeu que les deux formations qui n'ont pas vraiment mis les pieds au plancher, ont produit un jeu en dessous de la moyenne. Les dernières minutes de la rencontre ont été quelque peu enlevées avec une équipe nigériane qui voulait à tout prix trouver le chemin des filets par ses offensives menées à partir d'un jeu de couloir. Mais en face, les Amajita tenaient bon derrière, avec un gardien qui montrait de l'assurance, et un jeu de contre non abouti. C'est ainsi que le match s'est achevé par le score nul et vierge de 0 but partout et il fallait recourir à la séance fatidique des tirs au but. Celle-ci débute avec l'Afrique du Sud qui trouve le chemin des filets grâce au tir de Gnemore Khupe alors que le premier nigérian, Adamu Ibrahim Alhassan rate le sien. Puis, ce fut une course poursuite où les Sud-africains réussissent leurs cinq tirs contre trois pour le Nigeria et du coup s'offrent le métal en bronze de cette 21e CAN U20 Total Niger 2019.