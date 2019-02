Soudan: Al-Bashir - Le pouvoir et la gouvernance n'ont jamais été notre objectif

Khartoum — Le président de la République et président du Conseil Suprême de direction du Mouvement National Islamique Soudanais (MNIS) le maréchal Omar Al-Bashir a souligné que le pouvoir et la gouvernance n'avaient jamais été un objectif mais un moyen de construire une société de religion, d'éthique, de science et de connaissance en se concentrant sur le côté spirituel.

Al-Bashir a appelé le Conseil de la Shura du (MNIS) lors de sa deuxième session des sessions 2018/2023 en présence de Cheikh Zubayr Ahmed Al-Hassan, secrétaire général du Mouvement, il a appelé les dirigeants et les membres du mouvement à mener une importante mobilisation dans les districts et les villages de tous les États et localités du Soudan afin de concevoir des programmes et activités parmi la jeunesse et de mener des initiatives au sein de la communauté pour renforcer l'unité.

Al-Bashir a déclaré que ce que le Soudan traverse à travers les crises et les difficultés, ce sont les tumultes et les examens qui vont l'émerger plus fort.

Le président Al-Bashir a souligné que la Révolution du Salut National avait déclenché la révolution de l'éducation pour libérer les esprits et libérer plus de libertés afin de se libérer des contraintes du sectarisme et du tribalisme, soulignant que ceux qui parlent maintenant des libertés ;ils manifestent contre le gouvernement et organisent leurs conférences de presse librement.