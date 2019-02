Afrique: CAN U20 - Mamoutou Kane encore plus dans l'histoire avec le Mali ?

C'est l'un des visages marquants de cette CAN U20, Niger 2019. Mamoutou Kane, sélectionneur du Mali ne laisse pas indifférent par son sourire et également sa fermeté dans l'adversité. « J'ai été critiqué au pays, je ne sais pas top pourquoi, mais le plus important pour moi c'était le travail », a-t-il confié.

Et « Mourlé » comme il est surnommé le montre. Son équipe est en finale de la CAN U20 et proche du sacre. Une confirmation encore plus pour lui qui est entré dans l'histoire du football malien après la qualification des Aiglons pour la Coupe du monde de la catégorie en Pologne. « En 1989, j'étais junior. J'ai participé à la coupe du monde de la catégorie en tant que gardien de but en Arabie Saoudite. Aujourd'hui si j'ai eu la chance d'accompagner une équipe au Mondial en tant que sélectionneur, les mots me manquent pour exprimer ma joie. Je suis très ému », plaçait-il, larmes aux yeux en conférence de presse.

Et le technicien a l'occasion de faire mieux. Privé de deux éléments défensifs en demi-finales contre le Nigeria, Mourlé et ses hommes ont fait front pour s'imposer dans les tirs au but. Ce dimanche, il faudra encore se montrer solide face à un Sénégal affamé de titres. Mais ça, l'entraineur du Mali pense avoir la clé pour : « J'ai dit à mes joueurs que l'engagement et la détermination feront la différence dans ce match ».

Rendez-vous à partir de 15h 30 GMT.