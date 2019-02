Afrique: CAN U20 - Le Mali champion d'Afrique pour la 1ère fois

Premier titre de champion d'Afrique junior pour le Mali vainqueur dimanche en finale de la CAN U20, Niger 2019. Les Aiglons se sont imposés 3-2 dans les tirs au but devant le Sénégal après un score d'un but partout à l'issue des prolongations.

Le Mali est la meilleure équipe dès l'entame du match avec un pressing fort et un engagement physique. Le Sénégal tente de répondre mais encaisse un but après le quart d'heure de jeu sur une frappe de Boubacar Traoré. Les hommes de Youssouph Dabo tentent de repartir à l'abordage sur les côtés notamment avec Drame sans succès. Avantage des Maliens à la pause.

A la reprise, les Lionceaux poussent et obtiennent finalement l'égalisation. Amadou Dia Ndiaye entré en jeu quelques instants plus tôt profite des difficultés de la défense adverse à dégager son camp après un corner pour inscrire son 3è but de la compétition. Les deux équipes se rendent coup pour coup jusqu'à la fin du temps réglementaire.

Dans les prolongations, la situation ne change pas et cette finale doit se décider dans les tirs au but. Dans cette épreuve, les Sénégalais n'ont pas les nerfs, manquant 3 tirs tandis que les Maliens en transforment autant (3-2).

Le Sénégal perd ainsi sa 3è finale consécutive de CAN U20 après 2015 et 2017.