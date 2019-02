Ile Maurice: Casse-tête médical - Mais de quoi souffre donc Elmediane ?

Marie-Paule ne sait plus à quel saint se vouer, ni où donner de la tête ou à quelle porte frapper. Cette maman désespérée réclame des réponses sur l'état de santé de sa fille de six ans. Cette dernière fait le va-et-vient dans l'hôpital Dr A.G. Jeetoo et celui de Rose-Belle, depuis quatre mois. Les médecins sont incapables, dit-elle, de lui dire ce dont souffre la petite. «Ce qui est quand même inconcevable !» s'indigne la mère d'Elmediane Polidor.

Tout a débuté en novembre dernier, la fillette tombe malade une première fois. À l'hôpital, on lui dira qu'elle souffre de bronchite et de gastro. Mais depuis, la petite a dû s'y rendre plusieurs autre fois à l'hôpital. Elle y est admise de nouveau cette année, depuis le 13 janvier. «Quand vous regardez ma fille, elle n'a rien, aucun symptôme externe. Sauf qu'elle vomit en permanence. Tous les jours. Cela doit forcément dire quelque chose, non ?»

À l'hôpital, Elmediane passe plusieurs tests et examens. Mais ceux-ci n'ont rien décelé d'anormal. «Étant donné que les médecins ne voyaient rien, ils nous ont dirigés vers un psychiatre», affirme Marie-Paule. Mais cela n'a rien changé. Elmediane vomit toujours.

«Comme je suis en congé sans solde, je suis financièrement restreinte. Mais je me suis débrouillée pour l'emmener chez un médecin du privé aussi. Mais il y avait des tests approfondis à faire, je n'en avais pas les moyens... » Les médecins ont malgré tout prescrit des médicaments à la petite, pour tenter de stopper les vomissements.

Colère

D'autre part, Elmediane s'est retrouvée avec un «medical social worker» pour discuter de sa situation familiale. «L'hôpital ne savait plus vraiment quoi faire. Ena enn dokter ki finn mem dir mo zanfan pé fer zes... li demandé si met Kentucky dévan li eski li pou vomi... » déplore la maman, à la fois en colère et désespérée.

Depuis qu'elle est malade, Elmediane ne va plus à l'école. Elle a raté la grande rentrée, en janvier, à cause de ses vomissements. «Li kontan kamarad, li kontan zwé, li ti telman anvi al lekol», confie Marie-Paule.

Du côté de l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, un officier explique que la petite est bel et bien suivie sur son état de santé. «Elle a droit à des visites et des médecins. Il faudra plus de temps pour savoir de quoi elle souffre... », fait-on comprendre.