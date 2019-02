Congo-Kinshasa: Cooptation des chefs coutumiers - Les Députés provinciaux valident à l'unanimité

Les missions assignées au Bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa tendent vers la fin. Après avoir validé les pouvoirs des élus de la capitale, il était question, le vendredi 15 février dernier, de coopter les chefs coutumiers qui vont compléter le nombre de Députés provinciaux pour cette législature, conformément à la loi.

Une commission spéciale chargée de la vérification des dossiers des chefs coutumiers, dirigée par Peter Kazadi (Udps), a été mise sur pied le 12 février 2019 et un rapport a été soumis à l'Assemblée plénière qui l'a adopté à l'unanimité, après quelques débats d'éclaircissements entre les parlementaires. Au finish, les 4 chefs coutumiers ont été cooptés et seront présentés à l'hémicycle lors de la prochaine séance plénière, celle consacrée principalement à la mise sur pied de la commission spéciale d'élaboration du Règlement intérieur.

Puisqu'il était question de vérifier la conformité des dossiers des chefs coutumiers à coopter, la commission a bénéficié de la présence de Mme le Secrétaire exécutif de la CENI qui n'a pas manqué de livrer d'amples explications face aux différentes préoccupations des élus. "La loi exige qu'il y ait élection-vote, mais dans leur procédure, les membres de la CENI nous ont fait entendre qu'ils ont laissé prévaloir le consensus au sein des familles alors que, de l'autre côté, nous avons enregistré des contestations. Ce qui a fait qu'il n'y avait pas du tout consensus. C'est ce que nous avons voulu relevé dans notre rapport. Nous sommes content que ce travail ait abouti, surtout que le rapport soit adopté par la plénière de notre Assemblée, nous nous en félicitons", a laissé entendre Peter Kazadi, Président de ladite commission.

Concrètement, "notre mission était chargée de vérifier la conformité des pièces contenues dans les dossiers de chaque candidat par rapport à la loi électorale et aux différents textes règlementaires de la République. Ainsi, nous avons essentiellement utilisé la loi électorale ainsi que la liste du Ministère des Affaires coutumières qui reconnaît les chefs coutumiers. Il était question pour nous de vérifier si les personnes proposées à la cooptation étaient reconnues par l'Etat congolais ; ce qui était le cas", a épilogué le membre du bureau politique de l'Udps qui compte le plus de Députés à l'APK. Nous avons aussi cherché, poursuit-il, à savoir s'ils répondaient à certaines conditions de la loi électorale. "Et là, nous avons trouvé quelques failles que nous avons relevés... bien que la CENI n'a pas fait ce travail de vérification à la lumière des articles 9 et 10, nous avons aussi constaté que ces gens pouvaient répondre aux critères et nous avons finalement accepté de valider leurs pièces".

Esprit républicain

Entre tensions politiques et respect des prescrits, les élus se sont affrontés démocratiquement, comme le précise Me Peter Kazadi : "Nous sommes ici dans une Assemblée politique, et il y a des sensibilités parce que le choix de ces quatre Députés va, à coup sûr, porter un choc sur la configuration actuelle de l'Assemblée provinciale. Déjà qu'il y en a qui sont des candidats à des différents niveaux et qui font des calculs pour placer les leurs parmi les quatre. Au début, il y avait une tension, mais tout de suite après, il a régné un esprit républicain. Nous avons travaillé en toute transparence et dans une ambiance qui convenait pour nous à ce moment-là".

Il s'est posé, néanmoins, un problème lié au fait que les pièces des personnes à coopter n'ont pas été rendues accessibles à tous les élus. "On n'a pas présenté les pièces réelles... du moins, en amont, ils ont vu les pièces et nous ont confirmés qu'elles étaient vues. Nous prenons acte par confiance. Néanmoins, il a fallu que ce soit 2 chefs coutumiers qui sortent de Tshangu et 2 de Lukunga. Mais, il y a 3 de Tshangu et un seul de Lukunga", lance le Député provincial Pitshou Nsingi.

Toutefois, il est d'avis que "c'est une reconnaissance d'autorité traditionnelle, ils viennent pour combler le vide. Leur rôle serait certainement pour des conflits coutumiers parce qu'il y aura toujours des problèmes. Il y a des terres qui posent problème notamment, Kinsuka, le cimetière de Maman Poto... il y a des endroits dans la ville de Kinshasa qui ne peuvent pas être vendus, si ce n'est par ses autorités".

La prochaine plénière sera donc consacrée à la mise sur pied de la commission spéciale d'élaboration du Règlement intérieur, puis l'adoption de celui-ci. "Pour respecter les principes, je demande à chaque regroupement politique de communiquer au Bureau provisoire le nom de son membre devant faire partie de cette commission spéciale. Ce, en tenant compte de la compétence en la matière. De préférence des juristes en lieu et place des politicologues", a martelé Sapu Kalimasi, Président du Bureau provisoire de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa.

Le règlement intérieur sera adopté et transmis à la Cour Constitutionnelle pour avis de conformité par rapport à la Constitution. Par après, il sera question de l'élection du Bureau définitif de l'APK. Ensuite, viendra le tour de l'élection des Sénateurs ainsi que Gouverneurs et vice-gouverneurs.

Jusque-là, "les débats sont très riches, ça prouve que le niveau et la qualité des députés provinciaux de cette législature est élevé. C'est bon pour la démocratie et ça augure des lendemains meilleurs pour le devenir de notre ville et pour le bien de notre population", avance Magloire Kabemba, député provincial et candidat gouverneur pour la ville de Kinshasa.