Cote d'Ivoire: Emploi jeunes - Le Projet de pôle agro-industriel de la région du Bélier lance un appel à candidature

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de formation, incubation et insertion des jeunes, le projet de pôle Agro-industriel dans la région du Bélier (2Paj-Bélier) lance un appel à candidature.

Pour y prendre part, il faut être de nationalité ivoirienne, avoir un âge compris entre 18 et 35 ans pour les hommes. Pour les femmes, il faut âgé de 18 au moins et 45 ans au plus.

Les postulants doivent être porteurs d'une idée du projet dans les domaines de la production végétale ou animale, de la transformation agroalimentaire, des services et les Tic dans le secteur agricole.

Outre ces conditions, le candidat doit être diplômé ou déscolarisé (sachant lire et écrire), avoir une disponibilité de 3 mois pour la formation et de 12 mois pour l'incubation ; mais aussi avoir un projet ou une idée de projet à implanter dans le district autonome de Yamoussoukro (Yamoussoukro-Attiégouakro) ou dans la région de Bélier (Toumodi, Didiévi, Tiébissou et Djékanou).

Pour les inscriptions se rendre entre autres, au siège de 2Paj-Bélier à Yamoussoukro, au bureau emploi jeunes de Yamoussoukro et au Centre d'apprentissage et de perfectionnement etde production de kossou.