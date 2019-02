Algérie: Le Président Bouteflika félicite M. Fayez Al-Serradj à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de la Révolution du 17 février

Alger — Le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations au président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale de Libye, M. Fayez Mustapha Al-Serradj, à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du déclenchement de la Révolution du 17 février, dans lequel, il lui a réaffirmé sa ferme volonté d'œuvrer au raffermissement des liens de fraternité, de solidarité et de coopération unissant les deux peuples et à leur promotion aux plus hauts niveaux, au service de leurs intérêts communs.

"Il m'est agréable, au moment où le peuple libyen frère célèbre l'anniversaire du déclenchement de la Révolution du 17 février, de vous présenter, les félicitations les plus chaleureuses, accompagnées des vœux les plus sincères de santé et de bien-être pour vous même et d'avantage de progrès, de développement et de prospérité dans un climat de paix et de stabilité, pour le peuple libyen frère", lit-t-on dans le message du président de la République.

"Je saisis cette heureuse occasion, pour vous réitérer ma ferme volonté d'œuvrer au raffermissement des liens de fraternité, de solidarité et de coopération unissant nos deux peuples frères et à leur promotion aux plus hauts niveaux, au service de leurs intérêts communs, en termes de prospérité et de progrès", a conclu le chef de l'Etat.